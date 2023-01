Bruna Griphao e Gabriel: como relacionamentos tóxicos afetam saúde mental?

O estudo revelou que aqueles que estavam em relacionamentos tóxicos corriam maior risco de desenvolverem problemas cardíacos - incluindo morrer devido à ataques do coração e derrames - do que pessoas cujos relacionamentos não eram negativos (foto: GShow/Reprodução )





Bruna Griphao e Gabriel causaram polêmica na última semana devido ao comportamento do casal dentro do Big Brother Brasil 2023. Tadeu Schmidt, apresentador do programa, chegou a fazer um alerta sobre o relacionamento dos participantes.





Falas polêmicas entre o casal levantaram a discussão sobre os perigos dos relacionamentos tóxicos. Entre elas, Tadeu citou o momento em que Bruna diz: "Eu sou o homem da relação". Em seguida, Gabriel responde: "Mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca."





"Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Eu tô aqui pra fazer um alerta antes que seja tarde", disse o apresentador no último domingo (22/1). Após a repercussão, os espectadores começaram a falar sobre as consequências de uma relação abusiva.









Citando um estudo publicado na revista científica Jama Network, o neurocientista Fabiano de Abreu Agrela faz um alerta sobre o assunto. "É uma situação estressante - e nem só para os dois envolvidos. O estresse pode aumentar quase todos os problemas de saúde, como problemas cerebrais, de tireoide, imunológicos e de peso", explica.

O estudo revelou que aqueles que estavam em relacionamentos tóxicos corriam maior risco de desenvolverem problemas cardíacos - incluindo morrer devido à ataques do coração e derrames - do que pessoas cujos relacionamentos não eram negativos.





Sinais de um relacionamento abusivo

O neurocientista aponta que os relacionamentos tóxicos são caracterizados por "falta de confiança, comportamentos controladores e mentiras frequentes". "Comunicação hostil com gritos, xingamentos, jogar coisas, quebrar coisas, uso da força ou de posturas físicas para intimidar", alerta Fabiano.





O especialista explica que uma relação tóxica pode ser identificada observando o comportamento do parceiro(a) e se atentando a sinais como: comportamentos controladores do parceiro(a); mentiras frequentes; dar desculpas para o comportamento do outro; se sentir manipulado.





"Se você estiver em um relacionamento abusivo e puder, entre em contato com um ente querido para obter apoio e assistência para fazer um plano de saída. Não há absolutamente nada de errado com você por estar em um relacionamento abusivo, e qualquer um que o envergonhe está errado."