Dia dos Namorados sozinha: dicas para se apaixonar por si mesma

Então, que tal embarcar nea jornada de amor próprio e se apaixonar por si mesma? (foto: Natalia Koroshchenko/Pixabay)

Mais um Dia dos Namorados. Conhecido como “o dia mais romântico do ano”, no qual muita gente aproveita a ocasião para demonstrar afeto e celebrar o amor ao parceiro (a). Este ano, por que não ressignificar a data, direcionando um pouco desse amor em si mesma (o), tornando-se protagonista da sua própria história? Afinal, não há nada mais importante do que cultivar um relacionamento saudável e amoroso com a pessoa mais importante da sua vida: você - esteja solteira (o) ou não.