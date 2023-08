683

Com prefácio de Pedro Bial, “Coração de atleta” narra a jornada de superações e conquistas de Patricia Fonseca, que sobreviveu à fila do transplante e se tornou medalhista olímpica e referência na luta pela criação de uma cultura doadora no Brasil.



O que fazer com seis meses de vida?

Depois de quase três décadas de limitações impostas por um grave problema cardíaco, Patricia Fonseca via seu tempo se esgotar. Sua última esperança era um transplante ; consegui-lo no prazo, porém, era algo que desafiava as probabilidades.





Mas seu novo coração não sabia disso – e chegou no dia mais improvável de todos, possibilitando a ela escrever um novo futuro. A menina que não podia participar das aulas de educação física se tornou a primeira transplantada de coração triatleta do país, conquistando medalhas nas Olimpíadas dos Transplantados de 2019 e 2023. E a economista se transformou em voz poderosa na luta pela criação de uma cultura doadora no Brasil: além de palestrante e fundadora do Instituto Sou Doador, Patricia é coautora do Projeto de Lei Tatiane, que visa inserir o tema doação nas escolas de todo o país.

O livro “Coração de atleta” (Garoa Livros), nas livrarias brasileiras desde julho, é um relato emocionante dessa incrível trajetória. Com um texto sincero, ora bem-humorado , ora dramático, sempre sem perder a leveza e a seriedade que o tema pede, o leitor será transportado para uma viagem recheada com referências musicais e fotos de cada fase de sua “jornada de ousadia, superação e conquistas” – não por acaso, o subtítulo do livro.





“Patricia Fonseca opera o milagre de fazer visíveis e palpáveis os fios que unem e fazem humanos os humanos, a teia chamada amor”, define Pedro Bial.

