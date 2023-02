Contos de fadas e sua importância no desenvolvimento infantil

É importante proporcionar para crianças acesso aos contos de fadas e histórias populares na construção de narrativas para transmitir valores (foto: Dorothe por Pixabay ) Ler para os filhos é uma ótima oportunidade de criar vínculo afetivo, estimular a criatividade e concentração e desenvolver a imaginação desde cedo. A pesquisa ‘Retratos da Leitura no Brasil’, realizada pelo Instituto Pró-Livro (IPL), revelou que 52% da população brasileira tem hábitos de leitura, entretanto o estudo da Famivita indica que em 55% dos lares do país ler para crianças não faz parte da rotina e entre aqueles que leem para os filhos, 59% o faz duas vezes por semana ou com menor frequência.













Com o passar dos anos muitos contos foram alterados de sua história original, podendo ser longos ou descritivos demais e gerando medo para algumas idades. O lobo que come os porquinhos ou a vovó e o caçador que abre a barriga para salvá-la são alguns exemplos que podem deixar os pais com receio de inserir essa leitura na rotina e isso acontece porque o adulto assimila o conteúdo de maneira racional, colocando tudo em perspectiva. "O mundo da criança é lúdico e funciona por meio de imagens. Onde os pais enxergam fantasia e 'mentira', ela absorve a moral da história e outras habilidades, como a coragem dos porquinhos e o trabalho em equipe", explica Aline De Rosa.

Construção da personalidade

Para Aline, os contos de fadas oferecem imagens que ajudam a criança a se compreender melhor e construir sua personalidade. “Também é uma maneira de auxiliar os filhos a lidarem com a violência, a maldade e a superação de desafios, porque essas histórias trazem uma sabedoria espiritual profunda traduzida em uma linguagem simples”, completa.





“Os contos ajudam a criança a compensar o excesso de informações do mundo e equilibrar suas emoções”, orienta a especialista que tem três recomendações para os pais que querem introduzir esse conteúdo no dia a dia. Confira:





Conheça a história: “Antes de ter esse momento com o seu filho, escolha o conto e leia antes para se familiarizar com o conteúdo”, ensina Aline De Rosa.





Respeite seus limites: “Quem conta deve ter uma boa relação com a história. Se tiver algum desconforto, troque por outra história e curta esse tempo com a criança”, esclarece a especialista.





Cuidado com a interpretação: “Não dramatize a história. É preciso permitir que a criança identifique seus próprios sentimentos”, finaliza a educadora.