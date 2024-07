"Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder...somos tão jovens", a letra 'Tempo Perdido', de Renato Russo, é uma ode àqueles que não querem perder mais tempo e decidem que a vida deve ser vivida agora.







O turismo entre a população sênior tem mostrado um crescimento significativo nos últimos anos. Segundo a American Association of Retired Persons (AARP), 37% – mais de um terço – de todos os viajantes de 2024, até junho, eram sêniores. Esse aumento reflete uma tendência global em que os mais experientes estão cada vez mais interessados em explorar novos destinos e experiências.







Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que a população com mais de 60 anos ultrapassou os 32 milhões em 2022, representando cerca de 15% da população total – e vai corresponder a 25% da população brasileira até 2060.







No contexto brasileiro, algumas cidades e destinos perceberam a tendência e investiram em um turismo que, não necessariamente sendo voltado para a terceira idade, apetece muito o público sênior. O Cana Brava Resort, em Ilhéus, na Bahia, por exemplo, tem observado um aumento crescente no número de hóspedes experientes. De acordo com Maitê Teixeira, gerente comercial do resort, "esse público aproveita tanto quanto e, muitas vezes, até mais do que os jovens e adultos. Especialmente quando se trata de um resort pé na areia”. Em comparação à primeira metade de 2023, o Cana Brava já percebeu um aumento de 13% no público da melhor idade em 2024.



“Percebemos que boa parte do público sênior busca viajar com os familiares. Muitas famílias que nos visitam incluem três gerações, justamente porque o ambiente de resort na beira da praia possibilita desde brincadeira e diversão para as crianças até relaxamento para os adultos – é o tipo de lugar que todos conseguem aproveitar”, lembra a gerente.









Programação atraente





Para Uelton Santos, responsável pela programação de lazer do Cana Brava, é preciso perceber as nuances entre os gostos dos diferentes públicos e saber dosar. “Como resort, temos que escolher com carinho e estratégia as atrações que oferecemos, pois queremos que os hospedes participem, independentemente da idade”. Ele conta que o resort vem decidindo pelo caminho de confiar nas suas raízes e regionalidade como ferramenta para fechar as lacunas entre gerações.







Os hóspedes seniores são os que mais aproveitam a política all-inclusive, com destaque especial para a carta de drinks, disponível do quarto à beira da praia, e para o extensivo menu dos três restaurantes do resort. Também vem ganhando cada vez mais importância a programação ­­­­­de bem-estar, yoga, massagem e outras atividades, que promovem a socialização e a saúde física.







O público sênior aproveita ao máximo as praias e as atrações naturais do Cana Brava Resort. A beleza e a tranquilidade do local oferecem um ambiente perfeito para relaxamento e atividades ao ar livre, como caminhadas matinais à beira-mar, sessões de alongamento e trilhas guiadas na mata nativa. O turismo em Ilhéus complementa essa experiência com uma rica variedade de passeios pela cidade e pelas fazendas de cacau típicas da região. "Os nossos hóspedes seniores são muito participativos e aproveitam todas as atividades que oferecemos, são os que mais exploram", lembra Uelton, que por lá é conhecido como “Tio Well”.





O investimento do Cana Brava no público sênior tem se mostrado uma estratégia extremamente positiva tanto para o resort quando para seus hóspedes, refletindo uma tendência global onde a população sênior está cada vez mais ativa e interessada em explorar novos destinos, mas também suprindo a demanda de destinos de férias e feriados pensados para famílias e curtirem juntas.