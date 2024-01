O que é que a Bahia tem para atrair tantos turistas nas férias? Tem Porto Seguro, Morro de São Paulo, Salvador, Itacaré, Ilhéus e Praia do Forte. Tem axé, Betânia, Caetano, Olodum e Gil. Tem Jorge Amado, Zélia Gattai, Castro Alves e Itamar Vieira Júnior. Tem acarajé, moqueca, dendê e vatapá. Tem pelourinho, Mercado Modelo, Farol da Barra. Bahia é a terra dos desejos, da magia, da devoção, do Senhor do Bonfim e de todos os santos. É a terra da umbanda, do candomblé e dos orixás. Também é a terra dos povos originários, com suas crenças, lutas e histórias.

Com uma extensão litorânea de 932 quilômetros, o estado da Bahia detém a maior faixa de praias do Brasil, representando aproximadamente 12,4% da costa nacional. Essa região é composta por diversas praias distribuídas em áreas como Salvador, Costa da Baleias, Costa dos Coqueiros, Costa do Dendê, Costa do Cacau e Costa do Descobrimento.

Encante-se com o pôr do Sol no Farol da Barra, em Salvador. Local onde todo de mundo se encontra, seja para curtir uma roda de capoeira, seja para saborear um acarajé Márcio Filho/Mtur



A temporada de verão 2023/2024 na Bahia, que deu início em 22 de dezembro do ano passado, aposta em números promissores para o turismo no estado. De acordo com a Secretaria de Turismo (Setur-BA), a previsão é de que 6,5 milhões de visitantes circulem pelo estado durante a alta temporada, gerando uma receita de R$ 9,8 bilhões.



Os destinos mais procurados na Bahia estão localizados no litoral, incluindo Salvador, Praia do Forte, Morro de São Paulo, Itacaré e Ilhéus e Porto Seguro. Os turistas brasileiros representam 89,5% do total, com São Paulo e Rio de Janeiro como os principais locais de origem, enquanto os estrangeiros correspondem a 10,5%, liderados por argentinos, seguidos por espanhóis, franceses e italianos. Para atender à demanda durante a alta temporada, as companhias aéreas abriram dezenas de voos extras.



Salvador

Patrimônio da Humanidade pela Unesco, os sobrados coloridos do Pelourinho, em Salvador, atraem visitantes em busca de história da ancestralidade negra e de diversão Márcio Filho/Mtur



Passar férias em Salvador é uma experiência inesquecível, cheia de sol, mar, e alegria contagiante. Imagine-se caminhando pelas ruas históricas do Pelourinho, com suas cores vibrantes e música pulsante, enquanto saboreia acarajé e vatapá feitos na hora. As praias da capital baiana são um convite para relaxar e se refrescar nas águas cristalinas, e o pôr do Sol na Praia do Porto da Barra é simplesmente deslumbrante. Outras praias de Salvador são destaque – a Praia de Itapuã oferece paisagens deslumbrantes e águas calmas e, se você gosta de agito, não deixe de conhecer as praias do Farol da Barra e de Ondina, onde a música e a animação são constantes.



Ao visitar a capital da Bahia, comece o tour explorando o Pelourinho, Patrimônio da Unesco, com arquitetura colonial, igrejas barrocas e ruas de paralelepípedo. Depois, vá até o Elevador Lacerda, um dos marcos mais emblemáticos, conectando a Cidade Alta à Cidade Baixa. Ao lado dele, os visitantes têm uma vista deslumbrante da Baía de Todos os Santos. Ao descer, visite o Mercado Modelo para comprar artesanato local, e experimente as delícias da culinária baiana em um dos muitos restaurantes da região.



Para uma imersão na cultura local, visite o Museu de Arte Moderna da Bahia, o Museu Afro-Brasileiro e o Museu de Arte Sacra. Além disso, não perca a oportunidade de assistir a uma apresentação de capoeira, uma expressão cultural única que combina dança, luta e música. À noite, a cidade se transforma em um festival de música e dança, com o som dos tambores ecoando pelas ruas. Não há como resistir ao ritmo contagiante do axé, que faz qualquer um se sentir parte da festa. Em Salvador, cada esquina é uma descoberta, e cada momento é uma celebração da vida.



Praia do Forte

Com muita beleza ao redor, a Praia do Forte concentra os melhores resorts de bandeira internacional na Bahia; o português Tivoli é um deles Carlos Altman/EM



Localizado a 92 quilômetros de Salvador, no município de Mata de São João, a Praia do Forte abriga refúgios naturais ao longo da Costa dos Coqueiros. Na região, o Projeto Tamar é uma iniciativa de preservação das tartarugas marinhas que oferece uma experiência educativa e emocionante para os visitantes. Os turistas também podem explorar a charmosa vila de pescadores, com suas ruas de paralelepípedo, lojas de artesanato e restaurantes que oferecem o melhor da culinária baiana. O local é bastante procurado por conta das piscinas naturais formadas pelos recifes de corais, onde os visitantes podem mergulhar e observar a vida marinha em um ambiente deslumbrante. As atividades aquáticas incluem passeios de barco, caiaque e stand-up paddle, proporcionando uma maneira única de explorar as águas cristalinas da região.

Porto Seguro

Requintada e famosa, Praia do Espelho, em Trancoso, é aquele paraíso frequentado por celebridades do Brasil e do exterior que se encantam pelo lugar Márcio Filho/Mtur

Com mais de 20 praias paradisíacas, com mar de água morna, muita badalação, belezas naturais por todo lado, e acima de tudo, conta com voo direto, saindo de Belo Horizonte, que não dura mais que 1h20. Porto Seguro é um lugar histórico perfeito para curtir as férias de verão. Localizada no Sul da Bahia, na Costa do Descobrimento, essa região oferece uma combinação perfeita de belas praias, história rica e cultura vibrante. Que tal, numa mesma viagem, explorar Porto Seguro e seus distritos – Arraial d'Ajuda, Trancoso, Cabrália e Santo André.



Porto Seguro preserva um centro histórico encantador, repleto de marcos importantes da história do Brasil. O Marco do Descobrimento, onde a expedição de Pedro Álvares Cabral aportou em 1500, é um dos principais destaques. Em Arraial d'Ajuda, é possível visitar a Igreja Matriz Nossa Senhora d'Ajuda, construída no século 16, e conhecer a charmosa Rua do Mucugê, com suas casinhas coloridas e lojas encantadoras. Em Trancoso, o Quadrado é um ponto turístico imperdível, com suas casas coloridas ao redor de uma igrejinha branca. Cabrália também possui um centro histórico charmoso e tranquilo, onde é possível visitar a Igreja de Santa Cruz e apreciar a arquitetura colonial.



Além das praias, a região de Porto Seguro oferece diversas opções de ecoturismo. Não perca a chance de visitar o Parque Marinho de Recife de Fora se estiver em Arraial d'Ajuda ou em Porto Seguro. As piscinas naturais são espetaculares e o mergulho oferece uma vista incrível da vida marinha. A viagem de barco até o Recife de Fora dura cerca de 45 minutos e você terá entre 1h30 e 2h para praticar snorkeling entre os corais e bancos de areia. Em Trancoso também possui belas paisagens naturais, como o Rio da Barra, onde se pode desfrutar de um banho refrescante ou praticar stand-up paddle. Já Santo André é famoso por suas praias tranquilas e pela foz do Rio João de Tiba.

Morro de São Paulo

Água morna e areia fina, a 2ª Praia, em Morro de São Paulo, não tem explicação de ser tão bela. É preciso conferir de perto o paraíso na Bahia Márcio Filho/Mtur

Um paraíso tropical na Costa do Dendê na Bahia, Morro de São Paulo um destino que encanta os visitantes com suas praias deslumbrantes, atmosfera descontraída e rica história. Localizada na Ilha de Tinharé, no município de Cairu, a cerca de 60 quilômetros de Salvador, é um refúgio que atrai turistas em busca de beleza natural e tranquilidade. As praias são um dos principais atrativos, com águas cristalinas e areias brancas que convidam a relaxar e desfrutar do sol. A Primeira, a Segunda, a Terceira e a Quarta Praia oferecem diferentes atmosferas, desde tranquilidade até agito e atividades aquáticas. As piscinas naturais formadas pelos recifes de corais são um destaque, proporcionando oportunidades únicas para observar a vida marinha.



Na vila charmosa e histórica, os visitantes podem explorar ruas de paralelepípedo, lojas de artesanato, restaurantes e bares. O Farol, localizado no ponto mais alto da ilha, oferece vistas panorâmicas deslumbrantes e é um local popular para apreciar o pôr do Sol. A atmosfera descontraída de Morro de São Paulo convida os visitantes a se desconectar do estresse do dia a dia e aproveitar a simplicidade da vida na ilha. Desde 2017, os turistas que visitam o Morro de São Paulo estão sujeitos a uma taxa de visitação no valor de 50 reais por pessoa, conhecida como TUPA (Tarifa por Uso do Patrimônio do Arquipélago). No entanto, os visitantes com idade até 5 anos e acima de 60 anos estão isentos do tributo.

Itacaré

Visitar Itacaré é um desaforo. Com praias paradisíacas como a da Tiririca, o balneário da Costa do Cacau é um mergulho profundo ao encantamento Márcio Filho/Mtur

Imagine um lugar onde as praias são desertas. Imagine que neste lugar a natureza com suas matas virgens se encontra da mesma forma há mais de 523 anos. E, até pouco tempo, somente os nativos e surfistas forasteiros tinham o privilégio de conhecer este paraíso. Pois bem, Itacaré, a pequena cidade da Costa do Cacau, na Bahia, aos poucos vem sendo desvendada por centenas de turistas do mundo inteiro.



A paradisíaca cidade a 72 km (aproximadamente 1h20 min) de Ilhéus que desponta como destino preferido para os amantes do ecoturismo e da prática de esportes radicais como rafting, surfe, canoagem e escalada. A natureza exuberante e a gastronomia requintada fazem do local, um dos destinos perfeitos na Bahia.



Itacaré à primeira vista é para gente jovem, aventureira, que adora esportes radicais como rafting, tirolesa, escalada e surfe. É para uma garotada que não gosta de dormir, pois para eles dormir é perder o tempo precioso de curtir a ferveção desta cidade baiana. E bota ferveção nisso! Nesta cidade baiana as festas são o chamariz para a turma mais jovem. E o passaporte vacinal passou a ser item obrigatório para frequentá-las, respeitando assim todos os protocolos impostos pela prefeitura local.

Os lugares mais cobiçados pelos visitantes são: Praia da Concha – com maior infraestrutura turística, repleta de barracas e pousadas. Localizada perto do Centro da cidade, é a mais movimentada durante o verão. Tem águas calmas, sem ondas, e muitos coqueiros. A Praia da Tiririca é a preferida dos surfistas em Itacaré, possui movimento durante o ano inteiro. E, não deixe de visitar a Praia da Ribeira – bastante movimentada nos feriados e finais de semana, a praia é cercada pela Mata Atlântica. Um pequeno rio desce da serra, formando cachoeiras e criando uma piscina de água doce.

Ilhéus

Escultura de Jorge Amado descansa em frente ao Bar Vesúvio, ícone da literatura, escritor baiano projetou Ilhéus para o mundo Carlos Altman/EM

Seria até maldade dizer que Ilhéus, no Sul da Bahia, é apenas um destino de passagem. A cidade baiana, na Costa do Cacau, eternizada e reconhecida pelo fruto afrodisíaco, é a alma viva de Jorge Amado. Ilhéus pode ser, sim, o ponto de chegada (com seu aeroporto de pista estreita entre o mar e um rio ao fundo) para outros paraísos amplos como Itacaré, Serra Grande e a Península de Maraú. Seguindo os passos do escritor famoso, encontram-se lugares ícones do livro Gabriela, cravo e canela. Jorge Amado nos apresenta os destinos de prazeres retratados no livro:



Em frente ao Bar Vesúvio, ‘de propriedade de Nacib", a estátua de Jorge Amado ‘descansa’ enquanto observa o vaivém de moradores e turistas. A disputa pela varanda, do lado de fora, é bem concorrida. Das mesas é possível ver e ouvir as ondas tombarem sobre a areia branca da Praia da Avenida. O bar-restaurante é muito mais que um cartão-postal da cidade. É a imersão no universo ‘amadiano’ em toda a sua essência. É reviver aquela sensação nostálgica onde os coronéis do cacau, do início do século 20, costumavam se reunir para esperar por suas mulheres que rezavam na missa. O Bataclan, o famoso cabaré das obras de Jorge Amado, foi o lar das raparigas de Maria Machado. Ao completar 100 anos, o Bataclan ainda está em pleno funcionamento, sendo um marco de entretenimento na cidade de Ilhéus. Quem frequenta o local vai poder ter o prazer de degustar comida de primeira qualidade, diversão de sobra, ouvir boa música e se embriagar nos drinques eletrizantes. Ah, não deixe de adquirir o certificado no local. Você escolhe ser: quenga ou coronel.