O que é que a Bahia tem para atrair tantos mineiros nas férias

681

Diante da Baía de Todos os Santos, o Elevador Lacerda conta a história de Salvador. Uma capital rica em cultura, gastronomia e religião (foto: Márcio Filho/Mtur Destinos)



Tem Porto Seguro, Moreré, Salvador, Itacaré e Praia do Forte. Tem axé, Betânia, Caetano, Olodum e Gil. Tem jorge Amado, Zélia Gattai, Castro Alves e Itamar Vieira Júnior. Tem acarajé, moqueca, dendê e vatapá. Tem pelourinho, Mercado Modelo, Farol da Barra. Bahia é a terra dos desejos, da magia, da devoção, do Senhor do Bonfim e de todos os santos. É a terra da umbanda e orixás. Também é a terra dos povos originários, com suas crenças, lutas e histórias.

Com uma extensão litorânea de 932 quilômetros, o estado da Bahia detém a maior faixa de praias do Brasil, representando aproximadamente 12,4% da costa nacional. Essa região é composta por diversas praias distribuídas em áreas como Salvador, Costa da Baleias, Costa dos Coqueiros, Costa do Dendê, Costa do Cacau e Costa do Descobrimento.

O que dizer de Moreré, a pequena vila, originalmente de pescadores, localizada na ilha de Boipeba? Paraíso, simplesmente (foto: Márcio Filho/Mtur Destinos)



O turismo na Bahia está em alta e está batendo recordes na movimentação de passageiros internacionais. De acordo com dados da Secretaria de Turismo (Setur-BA), o aeroporto de Salvador recebeu 135,7 mil passageiros internacionais (embarque e desembarque) no primeiro semestre de 2023, o que representa um aumento de 83% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse número coloca Salvador como o principal portão de entrada de estrangeiros na região Nordeste, superando Pernambuco, que teve 124,8 mil passageiros.

Leia também:





O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirmou o crescimento do turismo na Bahia, apontando um aumento de 13,6% nas atividades turísticas no estado em maio de 2023, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Esse índice foi superior ao crescimento nacional (8,6%) e refletiu a movimentação econômica de empresas dos ramos de transporte aéreo e rodoviário, locação de automóveis, alimentação e agências de viagens.

Seja qual for a sua crença, as fitinhas do Senhor do Bonfim são amuleto. Um presente de boas-vindas do povo hospitaleiro da Bahia (foto: Márcio Filho/Mtur Destinos)





O crescimento do turismo na Bahia em 2023 pode ser atribuído a diversos fatores. Primeiramente a região possui uma rica variedade de atrações turísticas com praias paradisíacas cultura vibrante gastronomia única e uma rica história. Além disso a Bahia tem investido em melhorias na infraestrutura turística como a construção e requalificação de hotéis resorts e resorts bem como a ampliação de aeroportos e rodovias.









Retomada do turismo

Coqueiros, mar de água morna e areia branca, Prainha é um dos refúgios em Itacaré, na Costa do Caucau, na Bahia (foto: Márcio Filho/Mtur Destinos)

De acordo com estudos realizados em fevereiro de 2023, durante a alta temporada do Carnaval, o turismo na Bahia continua em expansão. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a atividade turística no estado superou a média nacional em 5,4% no referido mês, em comparação com o mesmo período de 2022. Enquanto o país registrou um crescimento de 14,8%, a Bahia teve um aumento de 20,2%. Além disso, a receita do setor turístico na Bahia cresceu 36%, ultrapassando também o índice nacional de 34,1%.

Bahia dos sabores. Barraca do Acarajé da Cira, na Praia de Rio Vermelho, em Salvador é um dos mais procurados (foto: Márcio Filho/Mtur Destinos)

Quanto aos melhores destinos a Bahia oferece uma ampla gama de opções para os turistas. Salvador, a capital do estado, é uma das cidades mais visitadas e possui uma oferta cultural incrível com seu centro histórico pelourinho e a influência da cultura afro-brasileira.





Outro destino popular é a região da Costa do Descobrimento onde está localizada Porto Seguro. Lar do famoso Toa Toa e das festas de carnaval Porto Seguro é conhecida pelas suas praias deslumbrantes e pela animada vida noturna.

Ferveção e muito axé animam os turistas na famosa cabana de praia Toa Toa, em Porto Seguro (foto: Márcio Filho/Mtur Destinos)



A região da Chapada Diamantina é um paraíso para os amantes da natureza com suas montanhas cachoeiras grutas e trilhas. É o destino ideal para quem busca atividades como trekking rapel escalada e contemplação das belezas naturais.





Outra opção é a famosa Península de Maraú que possui algumas das praias mais bonitas do país como Taipu de Fora e Barra Grande. É um lugar perfeito para quem busca tranquilidade contato com a natureza e praticar esportes aquáticos.





Por fim não podemos deixar de mencionar Morro de São Paulo uma ilha paradisíaca localizada no arquipélago de Tinharé. Com suas belas praias e atmosfera relaxante é um destino perfeito para quem deseja fugir do agito das grandes cidades.

Não existe lugar igual como a Praia dos Três Coqueiros na Península de Maraú (foto: Márcio Filho/Mtur Destinos)



Esses são apenas alguns exemplos dos muitos destinos incríveis que a Bahia tem a oferecer. Com sua paisagem diversificada cultura rica e hospitalidade calorosa não é surpresa que o turismo na Bahia esteja crescendo em 2023.

























Por que o Turismo vem crescendo na Bahia em 2023?

Refúgio das celebridades, Praia do Espelho, em Trancoso ganhou fama internacional e atrai endinheirados para as festas animadas (foto: Márcio Filho/Mtur Destinos)







Por vários motivos. Primeiro, o estado oferece uma variedade de atrações para visitantes de todas as idades e interesses. Há praias deslumbrantes, florestas tropicais, ruínas históricas e uma rica cultura. Segundo, a Bahia é um destino acessível, com uma ampla gama de opções de acomodação e atividades. Terceiro, o estado tem uma excelente infraestrutura turística, com estradas bem mantidas, aeroportos modernos e hotéis de qualidade. Por fim, a Bahia é um destino seguro e confiável, com um baixo índice de criminalidade.





Paisagens deslumbrantes: A Bahia é um estado com uma grande variedade de paisagens, desde praias paradisíacas até florestas tropicais. Isso torna o estado um destino atraente para visitantes de todas as idades e interesses.





Cultura rica: A Bahia tem uma rica cultura, que é refletida em sua música, comida, arte e arquitetura. Isso torna o estado um destino único e fascinante para visitantes de todo o mundo.





Acessibilidade: A Bahia é um destino acessível, com uma ampla gama de opções de acomodação e atividades. Isso torna o estado um destino atraente para famílias, grupos de amigos e viajantes individuais.





Infraestrutura turística: A Bahia tem uma excelente infraestrutura, com estradas bem mantidas, aeroportos modernos e hotéis de qualidade. Isso torna o estado um destino fácil e agradável para se visitar.





Segurança: A Bahia é um destino seguro e confiável, com um baixo índice de criminalidade. Isso torna o estado um destino atraente para visitantes de todos os países.





O crescimento do turismo na Bahia em 2023 é uma boa notícia para o estado. O turismo é uma importante fonte de renda para a Bahia e está ajudando a impulsionar a economia do estado. O turismo também está ajudando a promover a cultura e a história da Bahia para o mundo.