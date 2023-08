Listamos as 10 melhores praias do Nordeste frequentadas pelos mineiros

681





Piscinas naturais de Maragogi, em Alagoas, atrai turistas de todo o Brasil, em especial os mineiros por conta das águas quentes e cristalinas (foto: Edésio Ferreira/EM)

O Nordeste do Brasil é conhecido por suas belas praias, clima quente e acolhedor e povo hospitaleiro. Não é de se surpreender, então, que a região seja um dos destinos turísticos mais populares do país. São cerca de 1.500 praias ao longo de uma costa de mais de 5.000 quilômetros. As praias do Nordeste são reconhecidas e admiradas por brasileiros e estrangeiros por suas águas cristalinas, areia branca e beleza natural.

Quando o assunto, a região está em primeiro lugar na preferência dos turistas mineiros. Isso se deve a uma série de fatores, como a proximidade geográfica, o clima semelhante ao de Minas Gerais e a variedade de atrações turísticas oferecidas pela região. Aqui estão as 10 melhores praias do Nordeste frequentadas pelos mineiros:

Jericoacoara, Ceará

Pedra Furada, em Jericoacora, Ceará (foto: Carlos Altman/EM)

Jericoacoara é uma praia localizada no Ceará, no Nordeste do Brasil. A praia é conhecida por suas dunas de areia branca, águas cristalinas e beleza natural. Jericoacoara é um destino popular para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. A praia também é um destino popular para os surfistas, devido às suas ondas fortes.









Porto de Galinhas. Pernambuco

Piscina natural de Porto de Galinhas, em Pernambuco (foto: Carlos Altman/EM)

Porto de Galinhas é outra praia muito popular no Nordeste e é conhecida por suas piscinas naturais, recifes de corais e águas cristalinas. A praia fica localizada no estado de Pernambuco e é um destino popular para quem procura mergulho, snorkel, pesca e passeios de barco.

Maragogi, Alagoas - Edésio Ferreira

Maragogi é uma praia localizada em Alagoas, no Nordeste do Brasil. A praia é conhecida por suas piscinas naturais, que são formadas por recifes de corais. Maragogi é um destino popular para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. A praia também é um destino popular para os mergulhadores, devido à sua rica vida marinha.









Praia do Forte, Bahia

Praia do Forte: mar de águas tranquilas e belas paisagens (foto: Tiago de Paula Carvalho/Divulgação)

Praia do Forte é outra praia popular no Nordeste do Brasil. Localizada a cerca de 80 km de Salvador, a praia é conhecida por suas tartarugas marinhas, águas cristalinas e areia branca. Praia do Forte é um destino perfeito para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. A praia é também o lar de uma série de projetos de preservação ambiental, como o Projeto Tamar, que protege as tartarugas marinhas.

Fernando de Noronha, Pernambuco - Lola Fritsche/Divulgacao

Fernando de Noronha é um arquipélago localizado no estado de Pernambuco, no Nordeste do Brasil. É um dos destinos turísticos mais populares do Brasil, e não é de se surpreender. Com suas águas cristalinas, praias paradisíacas e beleza natural, Noronha é um verdadeiro paraíso tropical. É lá que fica a Baía do Sancho, eleita como a melhor praia do mundo pelo site TripAdvisor em 2022.









Praia dos Carneiros, Pernambuco

Praia dos Carneiros, Pernambuco (foto: Francelle Marzano/EM)







A Praia dos Carneiros é uma das praias mais bonitas do Brasil, localizada no município de Tamandaré, no estado de Pernambuco. Ela fica em uma pequena vila de pescadores, com várias pousadas, restaurantes e bares. A praia é cercada por coqueiros e manguezais, e oferece uma vista panorâmica do oceano. A Praia dos Carneiros é um ótimo lugar para nadar, mergulhar, snorkel e relaxar.









Praia Grande, Piauí

Praia Grande, Piauí (foto: Setur/Piauí)

A Praia Grande é uma das praias mais bonitas do Piauí e é um destino popular entre os turistas que visitam o estado. Localizada no município de Luís Correia, a praia possui uma extensa faixa de areia branca e fina, com águas cristalinas e mornas. Ela é ideal para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. Com suas águas calmas e rasas, a praia é perfeita para banhos de mar e para a prática de esportes aquáticos, como o kitesurf e o windsurf.

















Morro de São Paulo, Bahia

Morro de São Paulo, Bahia (foto: Setur/Bahia)

Morro de São Paulo é uma praia localizada na Bahia, no Nordeste do Brasil. A praia é conhecida por suas praias paradisíacas, águas cristalinas e beleza natural. Morro de São Paulo é um destino popular para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. A praia também é um destino popular para os mergulhadores, devido à sua rica vida marinha.





Praia da Pipa, Rio Grande do Norte

Praia da Pipa, Rio Grande do Norte (foto: Setur/RN)

Praia da Pipa é uma praia localizada no estado do Rio Grande do Norte e é conhecida por suas dunas de areia branca, águas cristalinas e beleza natural. A praia é um destino popular para quem procura relaxar, curtir o sol e praticar esportes aquáticos.

Canoa Quebrada, Ceará

Passeio de Buggy em Canoa Quebrada, no Ceará (foto: Otacílio Lage/EM)





Canoa Quebrada é uma praia localizada no Ceará, no Nordeste do Brasil. A praia é conhecida por suas falésias, águas cristalinas e beleza natural. Canoa Quebrada é um destino popular para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. A praia também é um destino popular para os surfistas, devido às suas ondas fortes.





São Miguel dos Milagres, Alagoas





São Miguel dos Milagres está localizado no litoral Norte do estado de Alagoas, na região conhecida como Costa dos Corais. O município é formado pela sede e pelo povoado de Passo de Camaragibe. É um refúgio natural popular entre os mineiros, conhecido por suas belas praias, coqueirais e piscinas naturais