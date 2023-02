Baía do Sancho, em Noronha, reassume o posto de melhor praia do mundo

Noronha detém um dos cenários mais deslumbrantes do mundo e a Baía do Sancho é reconhecido como santuário ecológico (foto: Talitah Lacerda /Esp/EM)

De acordo com o Travelers’ Choice Awards, do Tripadvisor (site americano de viagens, com informações e opiniões de conteúdos turísticos), a Baía do Sancho, praia de Fernando de Noronha, em Pernambuco, foi eleita o melhor trecho de litoral do mundo para 2023. A lista anual foi divulgada nesta terça-feira (28/2).





A praia nordestina saiu do sétimo lugar no ano passado e encabeçou o ranking deste ano. O prêmio é determinado com base em milhões de avaliações enviadas por viajantes ao longo de 2022, e o Tripadvisor analisa não só a quantidade, mas qualidade das avaliações dos locais. E não é de hoje que a Baía do Sancho fica no topo do Traveler’s Choice. A praia pernambucana já assumiu a liderança mundial outras seis vezes.

A praia paradisíaca em Fernando de Noronha deixou para trás outros cenários paradisíacos como Aruba, no Caribe (país que teve três lugares na lista); Sicília, na Itália (a Europa também tem três posições na relação); e até Maui, no Havaí!





Veja o top 10 das melhores praias para se viajar em 2023, segundo o Tripadvisor:



1. Baía do Sancho - Fernando de Noronha, Brasil

2. Eagle Beach - Aruba, Caribe

3. Cable Beach - Broome, Austrália

4. Praia de Reynisfjara - Vik, Islândia

5. Grace Bay Beach - Turks e Caicos, Caribe

6. Praia da Falésia - Olhos de Água, Portugal

7. Praia de Radhanagar - Ilha de Havelock, Índia

8. Spiaggia dei Conigli - Sicília, Itália

9. Praia de Varadero - Cuba, Caribe

10. Ka'anapali Beach - Maui, Havaí





Mas Noronha é tudo isso mesmo? Sim, e muito mais

Baía do Porcos, em Noronha, outro local exclusivo, longe do turismo predatório (foto: MF Press Global/Reprodução)

O arquipélago de Fernando de Noronha é formado por 21 ilhas, ilhotas e rochedos de origem vulcânica. A principal delas e única habitada é a homônima Fernando de Noronha, as demais integram o Parque Nacional Marinho, o maior parque marinho brasileiro.





Um dos santuários ecológicos mais importantes do mundo, a ilha tem clima tropical e oferece dezenas de opções de passeios, os principais incluem mergulhos, trilhas, observação de golfinhos e prática de esportes. Os visitantes conseguem chegar apenas de avião ou barco.





Noronha detém um dos cenários mais deslumbrantes do mundo e não investe no turismo a qualquer custo. A prioridade dos cerca de 3,1 mil habitantes é manter o arquipélago como uma espécie de santuário ecológico. Por isso, ganhar acesso às areias frequentemente incluídas nas listas das mais bonitas do país (como justamente as baías do Sancho, além da dos Porcos e a Praia do Leão) tem um preço alto e muitas restrições, que requerem um planejamento minucioso em relação a outros passeios nacionais.





Descoberto em 1503, o lugar funcionou como presídio político e área militar até os anos 1980 e, somente uma década depois, foi aberto aos visitantes, sempre de forma sustentável.