Homem passa por cirurgia de emergência para retirada de coco no ânus

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um homem, que não teve a identidade revelada, passou por uma cirurgia de emergência na última terça-feira (27/5), em um hospital de João Pessoa (PB), para a retirada de um coco que estava introduzido no ânus. O paciente tem 53 anos e apresentava grave sangramento quando foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O homem ainda teria relatado dor intensa. Ele é morador de Belém, cidade no interior paraibano, e foi levado para a capital devido à gravidade do caso. Um dos socorristas contou à TV Tambaú, afiliada do SBT, que o homem tinha sido medicado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O paciente perdeu bastante sangue. A gente fez várias medicações para a dor e conseguiu chegar no hospital sem nenhuma intercorrência”, afirmou.

Pesquisa feita pelo site de viagens Booking.com revelou que João Pessoa, capital da Paraíba, é um dos 10 destinos globais que prometem atrair turistas em 2025. Jailsoncoutinho/ Wikimedia Commons A cidade brasileira aparece em alta ao lado de lugares como Willemstad (foto), na ilha caribenha de Curaçao, e San Pedro de Atacama, no Chile. Humphrey Janga por Pixabay Juntos, os três destinos foram os que mais registraram crescimento nas reservas dentro da plataforma. appshunter.io Unsplash Uma das cidades mais antigas do Brasil, fundada em 1585, a capital da Paraíba é conhecida por suas belas praias, clima agradável e um charme especial que atrai turistas em busca de uma experiência relaxante. wikimedia commons Marcos Elias de Oliveira Júnior Conhecida como a "Porta do Sol", devido à Ponta do Seixas (foto) ser o ponto mais oriental das Américas, João Pessoa tem várias praias famosas como Tambaú, Cabo Branco e a encantadora praia do Jacaré. flickr - MTur Destinos Nos próximos anos, a expectativa é de que a cidade receba investimentos que ultrapassam R$ 1 bilhão, incluindo resorts e parques como o Acquaí Parks & Resort. divulgação Além desses, outros locais com tendência de alta citados foram Naha, no Japão; Trieste, na Itália; Houston, nos Estados Unidos; Tromsø (foto), na Noruega, e San Pedro de Atacama, no Chile. wikimedia commons Svein-Magne Tunli - tunliweb.no A pesquisa também mostrou que o turismo noturno está ganhando popularidade entre brasileiros, especialmente em locais com "céus limpos". pexels Erike Fusiki De acordo com a pesquisa, 64% dos brasileiros desejam explorar lugares para observar as estrelas, identificar constelações, presenciar fenômenos cósmicos raros e contar com o acompanhamento de guias astronômicos. Pexels por Pixabay Além disso, há uma demanda crescente por destinos menos movimentados, locais focados no bem-estar e aeroportos que proporcionem experiências únicas. Wajahat Mahmood - Flickr O site de viagens entrevistou mais de 27,7 mil pessoas de 33 países com planos de viajar a lazer ou a trabalho nos próximos dois anos. Joshua Woroniecki por Pixabay Segundo o gerente de comunicação da booking.com para América Latina, Luiz Cegato, "as pessoas não querem mais ir a lugares com turismo massivo e utilizam a tecnologia e a inteligência artificial para ir a destinos não tão conhecidos". Ales Krivec por Pixabay A pesquisa revela também as principais preferências dos viajantes para suas próximas viagens; confira! Franz P. Sauerteig por Pixabay A tecnologia desempenha um papel importante, com 83% dos turistas brasileiros utilizando ferramentas para ajudar na escolha de destinos e na busca por experiências exclusivas. piviso por Pixabay Enquanto isso, 49% demonstraram interesse em usar inteligência artificial para planejar suas viagens. Pam Patterson por Pixabay Outra tendência observada em 83% dos brasileiros é a de usar a tecnologia para identificar regiões menos movimentadas no momento de procurar por um destino. freepik Além disso, 26% preferem não compartilhar nas redes sociais os lugares visitados em destinos menos conhecidos, preservando assim o anonimato do local. Julia por Pixabay Os dados apontam que 68% dos viajantes brasileiros planejam gastar menos em suas viagens, enquanto 81% estão ajustando seus orçamentos para aproveitar ao máximo as experiências disponíveis. Shamia Casiano pexels O bem-estar tem ganhado espaço nas viagens, com 87% dos brasileiros buscando novas práticas de autocuidado para integrar à rotina. Elena We por Pixabay Em um panorama global, os brasileiros estão entre as cinco nacionalidades mais dispostas a investir em férias que promovam a longevidade, ocupando a mesma posição que os mexicanos e ficando atrás apenas dos tailandeses, indianos, árabes e colombianos. Engin Akyurt por Pixabay Voltar Próximo

No hospital, ele passou por exames de imagem e foi encaminhado para cirurgia para a retirada do objeto. A operação aconteceu na mesma madrugada. O atual estado de saúde do paciente não foi revelado.