Um jovem ficou ferido após fazer um “banheirão”, como é popularmente chamado o ato de praticar relações sexuais em um banheiro público, na estação Bairro da Paz, em Salvador (BA), no último dia 26. Segundo informações da imprensa local, ele fazia sexo com outro homem quando quebrou a pia e se machucou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a CCR Metrô Bahia, empresa responsável pelo transporte, os dois acessaram a área do mezanino e se dirigiram ao banheiro da estação por volta das 12h48. Aproximadamente 15 minutos depois, um funcionário da limpeza alertou a segurança sobre o ocorrido.

Segundo relato do funcionário, um dos homens se apoiou na pia do banheiro, que não suportou o peso e cedeu. O acidente resultou em vários cortes graves no corpo da vítima.

"A CCR Metrô Bahia informa que prestou atendimento de primeiros socorros ao cliente e o encaminhou para unidade hospitalar. A Concessionária acrescenta que os colaboradores são treinados para atuar nesse tipo de ocorrência e que conta com banheiristas e campanhas de educação e conscientização, ressaltando que a prática de atos obscenos em locais públicos é crime previsto no Código Penal Brasileiro", diz a empresa em nota oficial.

Imagens divulgadas pela CCR mostram o local ensanguentado e o jovem já com ataduras nos cortes. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.