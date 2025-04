Quanto mais magra, mais trabalho eu fechava e mais amada eu era, diz ex de Cauã Reymond

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A influenciadora e apresentadora Mariana Goldfarb deu detalhes sobre a pressão estética que sofreu na época em que trabalhava como modelo, quando desenvolveu um quadro de anorexia e chegou a pesar 50 kg e a ter apenas 5% de gordura no corpo.

Em entrevista ao WOWcast, ela falou sobre a relação tóxica que adquiriu com o corpo e a alimentação neste período, que coincide com o tempo em que se relacionou com Cauã Reymond -Mariana e o ator foram casados por sete anos e se separaram em abril de 2023. Desde então, ela já disse ter vivido um relacionamento abusivo no passado, sem citar Cauã nominalmente.

"Quanto mais magra eu estava, mais trabalho eu fechava. Quanto mais magra, mais amada eu era. Eu só comia proteína e nenhum tipo de carboidrato. Tinha medo de qualquer coisa que me engordasse", contou.

"Eu tive uma bulimia e anorexia alcoólica. E para tapar aquele buraco que não era da anorexia, a anorexia era só um sintoma, eu bebia. Já tive alguns episódios de vomitar tudo de propósito". Segundo a influenciadora, a fase mais aguda do distúrbio alimentar durou cerca de seis meses. "Depois disso, eu fui procurar ajuda".

Em meio aos rumores de desentendimentos entre Cauã e Bella Campos nos bastidores da novela "Vale Tudo", Mariana fez uma postagem nas redes que muitos entenderam como uma indireta à situação. "Tudo o que eu falei sobre misoginia, violência, machismo...está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote", escreveu em seu perfil oficial de Instagram.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já em dezembro de 2023, ela disse que foi desencorajada a trabalhar quando tinha um parceiro tóxico. "Eu queria dizer para vocês o seguinte: não caiam nesse papinho. Vocês são completamente capazes de trabalhar, de se estruturar, de serem independentes, de construírem uma vida nova."