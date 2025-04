Sucesso da Netflix envolve tradição, famílias e propriedades

Ramson Canyon é uma pequena cidade do Texas (EUA). Tranquilo e residencial, o local serviu de inspiração para o romance escrito por Jodi Thomas e para a adaptação homônima lançada pela Netflix.



No entanto, em “Ramson Canyon”, a cidade ganha outro tom. Fazendas, cowboys, ganância e intrigas são o pano de fundo para a história de três grandes famílias donas de terras. Capitão Fuller (James Brolin), Davis (Eoin Macken) e o protagonista Staten Kirkland (Josh Duhamel) são os donos da cidade, e as decisões deles definem o futuro.



A Companhia de Abastecimento de Austin está oferecendo milhões aos fazendeiros que venderem suas terras, permitindo a construção de um aqueduto. Staten e o Capitão são contra a ideia e não querem abrir mão de tudo o que eles e seus antepassados construíram. Davis, por outro lado, visa o lucro, mas depende dos outros poderosos para fechar o acordo.



Conflitos



Essa é apenas um dos motivos de conflito entre eles. Staten era casado e teve um filho com a irmã de Davis, mas ela morreu após lutar contra uma doença. Viúvo, ele percebe que está apaixonado por Quinn (Minka Kelly), que era a melhor amiga de sua esposa e por quem Davis também tem interesse.



Quinn é dona de uma salão de dança, faz sabonetes de lavanda e ainda é pianista. Ao descobrir a doença da amiga, abandonou a carreira em uma orquestra em Nova York para cuidar dela e de Staten.



A paixão entre os dois é clara desde o início, mas o luto pela esposa e pelo filho – que morre no início do primeiro episódio – impede o protagonista de se abrir a novos relacionamentos.



No disputa pela mão de Quinn, Staten e Davis tomam tanto atitudes corretas quanto outras questionáveis, mas quando se trata da venda das terras, a série segue a clássica estrutura de heróis versus vilões dos faroestes.



Davis é sorrateiro e, para conseguir o dinheiro a qualquer custo, está em constantes conversas secretas com infiltrados nas outras famílias. Até no figurino, assinado por Olivia Miles, os ternos e suéteres engomados reforçam o caráter ardiloso e esnobe do antagonista.



O personagem mais ambíguo da série é Yancy Grey (Jack Schumacher). Inicialmente, ele é um ex-presidiário que trabalha para Davis e quer destruir a vida do Capitão. Após conhecer Ellie (Marianly Tejada), ele revela que, na verdade, é neto do poderoso. Seu desejo de vingança é motivado pelo abandono de sua mãe que, quando perdeu o marido, pediu apoio para o sogro e foi rejeitada.



Com a cidade como foco, “Ransom Canyon” aborda uma ampla gama de personagens entrelaçados, incluindo uma participação de Dan Reynolds, vocalista da banda Imagine Dragons. Além das histórias dos adultos, a trama segue a tendência de séries recentes da Netflix e acompanha um núcleo de adolescentes, que vivem o primeiro amor e tomam decisões importantes sobre o futuro.

Entre romances e paisagens de campos abertos, a atração ainda envolve um complicado caso policial. A morte do filho de Staten, que parecia resultado de um acidente de carro, ganha uma reviravolta quando o protagonista descobre que havia outro motorista no local. Na investigação do caso, repleto de suspeitos, muitos mistérios vêm à tona.

“RAMSON CANYON”

A série, com 10 episódios, está disponível na Netflix.

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes

RECAP



“Wandinha” de volta em agosto

O lançamento da segunda temporada de “Wandinha”, dirigida por Tim Burton, será dividido em duas partes, com episódios lançados em 6 de agosto e em 3 de setembro.

No trailer divulgado pela Netflix, Wandinha (Jenna Ortega) investiga novos mistérios na Academia Nevermore, ao lado da família e da amiga Enid (Emma Myers). Lady Gaga também integra o elenco neste novo ano.

Sônia Braga escalada para “M.I.A”

“M.I.A”, nova série de suspense da plataforma de streaming Peacock, escalou mais quatro atores, entre eles a brasileira Sonia Braga. Na trama, Etta Tiger Jonze (Shannon Gisela) está envolvida com o tráfico de drogas. Em um acordo complicado, ela vê todos da família serem assassinados e embarca em uma jornada de vingança.

“As patricinhas de Beverly Hills” ganha adaptação para série

A comédia romântica que marcou os anos 1990 terá uma continuação seriada produzida pela Peacock. O roteiro ainda não foi confirmado, mas deixa de ser a ideia inicial de um mistério com foco na amiga da protagonista. Alicia Silverstone está confirmada no papel de Cher Horowitz.

Baixa no elenco de “Emily em Paris”

A atriz francesa Camille Razat, que interpretava Camille em “Emily em Paris”, anunciou sua saída da série. “Pareceu o momento certo para explorar novos horizontes”, disse ela em publicação nas redes sociais. Na atração, Camille era namorada de Gabriel (Lucas Bravo) e amiga de Emily (Lily Collins).

próximos episódios

“Um homem decente”

Neste thriller psicológico, Pawel (Krzysztof Czeczot) é um homem correto. Tem um bom casamento, se dá bem com o filho e se destaca na carreira de cirurgião cardíaco. Um dia, seu filho é espancado na escola de forma brutal e, enquanto tenta resolver a situação, Pawel toma uma decisão exagerada que pode prejudicá-lo mais do que imagina.

NESTA SEXTA (25/4), NO MAX

“Chef’s table: Lendas”

Na edição especial de 10 anos da franquia de programas de culinária, a série documental homenageia quatro chefs que revolucionaram a gastronomia em seus países e no mundo. Alice Waters, Thomas Keller, Jamie Oliver e José Andrés são destaque dos novos episódios.

SEGUNDA (28/4), NA NETFLIX

“Caso Jean Charles: Um brasileiro morto por engano”

Em 2005, o mineiro Jean Charles de Menezes, enquanto ia para o trabalho, foi confundido por terroristas e morto a tiros pela polícia inglesa. Em busca de justiça, a família do brasileiro precisou lutar contra omissões e preconceitos. A série aborda a tragédia em quatro episódios, com o brasileiro Edison Alcaide interpretando o protagonista.

QUARTA (30/4), NO DISNEY +

“O eternauta”

A ficção científica argentina estrelada por Ricardo Darín é inspirada na HQ homônima de Héctor Germán Oesterheld. Na trama, Darín é um roteirista de quadrinhos que recebe uma visita de um viajante do tempo. Ele revela que, no futuro, o mundo será contaminado por uma neve radioativa e, após a morte de parte da população, alienígenas começam a invadir a Terra.

QUARTA (30/4), NA NETFLIX

“Carême - O rebelde da culinária”

Antonin Carême (Benjamin Voisin) foi um jovem de vida humilde em Paris e transformou sua paixão pela culinária em um império gastronômico. Além de ser o primeiro chef famoso do mundo, ele conquistou políticos franceses e foi usado como espião do país durante a era Napoleônica.

QUARTA (30/4), NO APPLE TV+