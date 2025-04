Cauã Reymond: internautas vêem indiretas para o galã em posts de atrizes

Os supostos atritos entre os atores Cauã Reymond, Bella Campos e Humberto Carrão nos bastidores da novela "Vale tudo" continuam movimentando as discussões nas redes sociais.

A atriz Andréia Horta recorreu ao próprio perfil no Instagram para refletir sobre "homem misógino, tóxico, violento, abusivo e ardiloso". Muitos internautas apontam que se trata de uma indireta para o ator da Globo.

Pelos stories e sem citar nomes, a atriz criticou a postura de quem maltrata pessoas. "Quando um homem é denunciado, precisa ser escutado e medidas serem tomadas. Isso é doloroso e acontece todos os dias. Por que esses homens ainda seguem impunes?", indaga ela, dizendo que atitudes da sociedade "seguem protegendo o agressor".

Compliance da Globo

No X, muita gente atrelou o comentário ao fato de Bella Campos ter denunciado Cauã no compliance da Globo, acusando-o de ser um mau colega. "É porque ele é bonito", disse um seguidor ao tentar explicar o que pode ter acontecido para não haver punição.

Débora Bloch encarna a inescrupulosa e elitista Odete Roitman, vilã à moda do século 21 que despreza o Brasil Estevam Avellar/Globo Beatriz Segall conquistou o Brasil ao interpretar Odete Roitman na primeira versão de 'Vale tudo', exibida pela Globo em 1988 e 1989 Globo/divulgação Na primeira 'Vale tudo', a atriz Glória Pires brilhou como Maria de Fátima, garota mau-caráter decidida a tudo para ingressar no mundo dos milionários Globo/divulgação No remake de 2025, a atriz Bella Campos é Maria de Fátima, que não hesita em dar golpes na própria mãe, a quem despreza Fábio Rocha/Globo Raquel, anteriormente interpretada por Regina Duarte, é uma guia turística que quer provar que ainda vale a pena ser honesta no Brasil. Globo/divulgação Em 2025, a íntegra Raquel, papel de Taís Araujo, é negra, batalhadora e vítima das armações da filha na releitura de 'Vale tudo' Globo/divulgação Trambiqueiro e bonitão, César quer subir na vida a qualquer custo. Carlos Alberto Riccelli viveu o personagem na novela exibida em 1988 e 1989 Globo/reprodução Cauã Reymond interpreta o mau-caráter César, que faz qualquer coisa para subir na vida, personagem do remake de 'Vale tudo' Marcos Serra Lima/Globo Renata Sorrah chamou a atenção como a sofrida alcoolista Heleninha na primeira versão de 'Vale tudo' Memória Globo/reprodução Paolla Oliveira interpreta Heleninha Roitman, artista milionária às voltas com a depressão e a bebida, no remake de 'Vale tudo' Marcos Serra Lima/Globo Na primeira versão da novela, Reginaldo Faria interpretou o ambicioso Marco Aurélio, cuja mulher, Leila (Cassia Kis), atirou em Odete Roitman Globo/reprodução Em 2025, Alexandre Nero vive o empresário Marco Aurélio, cuja carreira é pautada pelo desprezo à ética Léo Rosário/Globo Carolina Dieckmann vive Leila, mãe de Bruno (Miguel Moro), no remake de 'Vale tudo'. Na primeira versão da novela, a personagem mata Odete Roitman Fábio Rocha/Globo Antônio Fagundes viveu Ivan, apaixonado por Raquel (Regina Duarte), na primeira versão da novela Reprodução Ivan está de volta na versão 2025 de 'Vale tudo', na pele do ator Renato Góes, e se apaixona por Raquel, papel de Taís Araujo Manoella Mello/Globo O milionário clã Roitman, versão 2025: Afonso (Humberto Carrão), Celina (Malu Galli), Odete (Débora Bloch) e Heleninha (Paolla Oliveira) Fábio Rocha/Globo Voltar Próximo

"Vão segurar ele até a novela acabar", opinou outro. "A diva deve ter comido o pão que o diabo amassou em 'Um lugar ao sol'", escreveu outra fã ao relembrar a parceria de Andréia e Reymond na trama de 2021.

"Gente, que babado, todas as mulheres da Globo odeiam ele, menos a Ana Maria", opinou outro.

Desabafos das ex

Após o caso vir à tona, ex-mulheres de Cauã lançaram indiretas pelas redes sociais.

Mariana Goldfarb, que foi casada com o galã, postou no Instagram: ''Tudo o que eu falei sobre misoginia, violência, machismo está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote."

Grazi Massafera, que tem uma filha de 12 anos com o ator, postou a foto de uma xícara de café com a frase "lágrimas do patriarcado".