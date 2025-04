A confusão nos bastidores de Vale Tudo parece estar longe de acabar. Depois das notícias sobre o clima tenso entre Cauã Reymond e Bella Campos, agora surgem rumores envolvendo mais nomes do elenco. Alice Wegmann, por exemplo, apareceu recentemente em vídeos ao lado de Bella e outros colegas — todos, menos Cauã. A ausência do galã reacendeu os boatos de desentendimento nos bastidores.

Mas a treta ganhou um novo capítulo com a entrada de Humberto Carrão na história. De acordo com a Coluna Gente, ele teria se desentendido com Cauã após uma conversa um pouco mais acalorada nos bastidores. O motivo? Segundo fontes, Cauã não teria gostado do jeito mais próximo e físico que Carrão costuma ter ao conversar com as pessoas.

Carrão, conhecido por seu jeito afetuoso, teria tocado no braço de Cauã durante uma troca de palavras, o que irritou o ator. “Não toca em mim”, teria disparado Reymond, de forma ríspida. O clima teria ficado visivelmente estranho, com outros colegas tentando amenizar a tensão no momento.

Em uma segunda situação, o gesto de Carrão se repetiu, aparentemente sem má intenção. Desta vez, Cauã reagiu com ainda mais firmeza e teria ameaçado se afastar do colega ou até tomar uma atitude mais drástica caso aquilo se repetisse. A tensão entre os dois virou assunto nos bastidores da emissora.

O elenco de Vale Tudo ainda não se pronunciou oficialmente, mas os rumores têm ganhado força entre fãs e sites de entretenimento. Enquanto isso, os envolvidos seguem gravando suas cenas, tentando manter o profissionalismo em meio aos bastidores turbulentos. Resta saber até quando o clima vai se sustentar nos estúdios.