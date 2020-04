(foto: Divulgação)

Inverno 2020





O ator Cauã Reymond repete o sucesso com a Colcci e estrela mais uma campanha para a marca. Desta vez, lança o inverno’2020 masculino, que está intenso, sensual e fashion, com muito jeans, malha, tricô, camisetas e moletons cheios de cor e personalidade.

(foto: divulgação)

sneakers

Três marcas importantes, descoladas, jovens e com uma pegada bastante streetwear lançam seus modelos de sneakers aqui no Brasil. A Vans, Vert Shoes e A La Garçonne não pararam por causa do cenário atual e estão com os novos modelos disponíveis nos canais de e-commerce. As grifes, que têm como diretor criativo o estilista Alexandre Herchcovitch, apresentam diversas opções femininas e masculinas.

(foto: Samuel Mendes/divulgação)

Aniversário





A marca mineira de calçados artesanais Nuu Shoes completou cinco anos e lança coleção, investindo na venda on-line. A grife das designers Marina Lebarch e Marcela Torres apresenta sapatos de design marcante que mostram a força e o talento de uma geração que trouxe um respiro de novidade para a cena da moda de BH e do país – a coleção AW2020, com modelagens limpas x construções esteticamente pesadas, cabedais orgânicos x saltos geométricos, e esportivo x do casual.

(foto: Divulgação)

Nova marca





A nova marca mineira Nove, inaugurada no final de 2019, já nasceu on-line e lança segunda coleção. Intitulada Play Cidoca, a coleção é assinada pelo estilista Athos Henrique. “Play Cidoca é uma playlist infinita no Spotify e cheia de hits, toca ao longo do dia na casa/salão da maquiadora Cida Nogueira. Foi essa mistura de sons e encontros que inspiraram a criação, que traz um pouco do poá da coleção 01 e novidades”, explica.