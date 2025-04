Cauã Reymond: volta a viralizar vídeo de discussão com Marquezine

Cauã Reymond continua rendendo assunto na web. Após rumores de tretas e discussões com os atores da novela Vale Tudo, internautas resgataram um vídeo do artista em um suposto atrito com Bruna Marquezine. Nas imagens, o galã chega a segurar o braço da protagonista do filme Besouro Azul.

No vídeo, é possível perceber um discreto desconforto da atriz em relação ao que Cauã dialoga. Apesar do conteúdo estar inaudível, alguns gestos e movimentos corporais do galã deixam dúvidas no ar se tudo se tratava de uma discussão ou apenas de uma conversa mais acalorada.

Para quem não está acompanhando, no início da semana, Bella Campos teria ido até o ator tirar satisfações sobre queixas feitas por Reymond a respeito da sua atuação. Como publicado com exclusividade pela coluna, Cauã estaria incomodado e sem paciência para contracenar com a jovem atriz.

Nesta terça-feira (16), o alvo foi Humberto Carrão. De acordo com fontes próximas à revista eletrônica Veja, Cauã e Humberto protagonizaram um barraco no set de gravações. O motivo: Carrão teria encostado em Reymond.

Quem também aproveitou todos os burburinhos para alfinetar o veterano foi Mariana Goldfarb. Em seu perfil no Instagram, a atriz comentou que havia deixado avisado: “Tudo o que falei sobre misoginia, violência, machismo... está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote”, escreveu.