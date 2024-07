Madonna, de 65 anos, arrancou suspiros de fãs brasileiros e gerou muitos burburinhos nas redes sociais após começar a seguir Cauã Reymond, de 44, no Instagram. A atitude da rainha do pop deu espaço para muitas especulações, já que a cantora segue apenas 565 pessoas e está solteira.

Nas redes sociais, o público especulou a possibilidade da cantora ter se interessado por mais um brasileiro. Em 2008, Madonna iniciou um namoro que durou dois anos com o modelo e DJ Jesus Luz. “Ela não é boba, nem inocente”, comentou um fã da artista pelo X, antigo Twitter.

Enquanto Cauã Reymond se divorciou de Mariana Goldfarb em abril do ano passado, após quatro anos juntos, Madonna terminou seu namoro com Josh Popper, 30, em maio deste ano, de acordo com o jornal The Sun.

Lembrando que além de Cauã, Madonna segue outros dois brasileiros: Anitta e Pablo Vittar.