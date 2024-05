Foi durante uma passagem pelo Rio de Janeiro em 2008 que Madonna conheceu o ex namorado, o DJ e modelo brasileiro Jesus Luz.

Quando o romance começou Jesus Luz tinha 22 anos e Madonna 51. O casal manteve um relacionamento entre 2008 e 2010, o que rendeu projeção mundial ao jovem carioca.

Madonna e Jesus se conheceram durante um ensaio fotográfico em um hotel em Ipanema para uma revista de moda.

A cantora estava no Brasil para realizar cinco shows da turnê “Sticky & Sweet Tour”. Na época, ela havia acabado de terminar o casamento com o cineasta Guy Ritchie, com quem foi casada por 7 anos.

Além de Jesus Luz, Madonna posou com outros três modelos brasileiros, mas foi ele quem a encantou. Logo depois, os dois passaram a se encontrar e engataram um romance.

O casal foi flagrado junto em diversos países e em 2009 o DJ chegou a abrir um show dela em Portugal. No mesmo ano, Jesus fez uma participação no clipe de “Celebration”.

O casal foi visto junto pela última vez em março de 2010 em Nova York. Segundo o jornal The Sun, a diferença de idade e as agendas corridas resultaram no término.



Jesus não vai ao show



Na semana passada, o modelo surpreendeu ao afirmar que não irá ao show da ex neste sábado (4/5). Em entrevista ao Programa Amaury Jr, Jesus justificou sua ausência por uma briga recente que ele teria tido com a diva pop.

"Tenho que me posicionar, não tem como fingir que está tudo bem. Eu tive um desentendimento com ela na semana passada, por mensagem. E eu não vou ao show. Não vou me prolongar muito sobre o assunto porque nunca fiz isso e não é agora que vou expor nada. Mas tenho que dizer a vocês a verdade", afirmou.

Atualmente Madonna mantém um relacionamento com o treinador de boxe norte-americano Josh Popper. Já Jesus Luz, é pai de uma menina de 7 anos, fruto do casamento com Carol Ramiro e namora a dermatologista Camila Stroligo.