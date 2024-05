A cantora Cher falou sobre sua preferência por namorar homens mais jovens em participação no programa “The Jennifer Hudson show”, nessa quarta-feira (1/5). Ela, que atualmente está em um relacionamento com Alexander Edwards, 40 anos mais novo que a diva pop, disse que os possíveis parceiros de sua idade estão mortos.

“Sou muito tímida quando não estou trabalhando e meio tímida com os homens. E a razão pela qual eu saio com homens jovens é porque os homens da minha idade ou mais velhos - bem, agora eles estão todos mortos - mas antes eles nunca, eles sempre tinham medo de se aproximar de mim”, explicou.

A apresentadora ainda disse à dona do hit “Believe” que os homens mais jovens são mais ousados. Cher, que fará 78 anos em 20 de maio, não apenas concordou, como acrescentou: “Criado por mulheres como eu!“ A cantora é mãe de dois filhos, Chaz Bono, de 55 anos, e Elijah Blue Allman, de 47.

Seu namorado, Alexander, tem 38 anos. Os dois assumiram o relacionamento em novembro de 2022. Quando questionada se ele era seu “novo homem”, ela postou um emoji sorridente, fechando os comentários dos haters, que criticaram a diferença de idade entre os dois. “O amor não sabe matemática”, escreveu em uma publicação. “Amor é amor”, declarou em outra.

Essa não é a primeira vez que Cher tem um relacionamento com grande diferença de idade. Ela conheceu seu ex-marido Sonny Bono quando ela tinha 16 anos e ele 27. Eles ficaram juntos entre 1964 e 1975.

No programa, Cher também contou que recusou um encontro amoroso com Elvis Presley. “Foi porque eu estava nervosa e conhecia as pessoas ao seu redor e não que fossem pessoas más, é só que eu estava um pouco nervosa com a reputação dele”, explicou.

A cantora ainda falou sobre como se mantém com aparência jovem e agradeceu à mãe pelos bons genes. “Eu roubei a voz da minha mãe e a usei para me tornar Cher”, brincou. Ela também abordou a música dizendo que o rapper Tupac Shakur (1971- 1996) atualmente é um de seus artistas favoritos. “Fiquei tão surpresa com a profundidade das palavras”, disse. Foi o namorado que introduziu as músicas do rapper à Cher.

A entrevista também abordou quais de suas músicas são suas favoritas. Para a alegria dos fãs, “Believe” está na lista. A apresentadora ainda perguntou o que Cher gostaria de ter sido se não fosse cantora. “Não consigo pensar em nenhuma outra profissão em que eu fosse boa”, avaliou. Jennifer Hudson sugeriu as profissões de estilista ou modelo, mas a cantora contou que já modelou para as revistas Vogue e Harper’s Bazaar no início de sua carreira, mas que seu falecido marido Sonny Bono não gostou porque era “muito, muito ciumento”.