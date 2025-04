Chá revelação: descubra o sexo do bebê da Mamãe Pig

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A família mais famosa da animação britânica está crescendo! Mamãe Pig, mãe da personagem Peppa Pig, anunciou que está grávida de seu terceiro filho e, desta vez, uma porquinha vem aí! O sexo do novo bebê porquinho foi revelado em uma entrevista no episódio especial “Peppa Pig Tales”, lançado nesta sexta-feira (25) no site do Walmart, segundo o jornal USA Today.

Também foi realizado um chá revelação em Londres. O pai e a mãe de George e Peppa viram as chaminés da icônica Usina Elétrica de Battersea serem iluminadas de rosa, simbolizando que é uma menina. No mesmo local, fica a loja oficial da Peppa Pig, que está arrecadando fundos em apoio à National Childbirth Trust (NCT), instituição britânica dedicada a gestantes e novos pais.

O anúncio oficial da gravidez já havia sido feito em fevereiro, durante uma participação no podcast “Not Gonna Lie”, apresentado por Kylie Kelce. No programa, Mamãe Pig revelou a notícia por telefone: "Bem, estou emocionada em dizer que estou grávida. O bebê número três deve nascer no verão!"

Willian Hanna e Joseph Barbera entraram para a história dos desenhos animados ao conquistar o gosto do público pela TV. Começaram a trabalhar juntos nos anos 40 e só se separaram em 2001 com a morte de Hanna. A dupla criou personagens queridos. Tom e Jerry, Scooby-Doo, Flintstones..mais de 100! Domínio Público NBC TV Joseph Barbera e Willian Hanna se conheceram quando trabalhavam na MGM. Eles criaram Tom e Jerry em 1940. Enorme sucesso. Fizeram 114 curtas para cinema, 13 deles indicados ao Oscar e 7 ganhando o prêmio. Divulgação heritage auctions ha.com Quando eles foram demitidos em 1956, a MGM acabou com a sua produção de desenhos, Hanna e Barbera resolveram fundar a sua própria empresa em 1957, contratando quase todos os demitidos da antiga empresa. Veja alguns desenhos da dupla. Domínio público Jambo e Ruivão (1957) - A primeira animação da Hanna & Barbera. Jambo (gato) era o melhor amigo de Ruivão (cachorrro) e a dupla vivia aventuras. O desenho teve 4 temporadas e 52 episódios. Divulgação Dom Pixote (1958) - Esse cachorro boa praça foi o primeiro grande sucesso dos estúdios. Ganhou um Emmy (Oscar da TV) de Melhor Animação. Foram 68 episódios distribuídos em 4 temporadas. No Brasil, foi exibido a partir de 1970. Um dos carros-chefe da extinta TV Tupi. Reprodução/ Dom Pixote Zé Colmeia (1958 e 1961) - Criado em 1958, o urso malandro do Parque Yellowstone era coadjuvante de Dom Pixote. Mas agradou e ganhou série própria de 33 episódios em 1961. Depois, foi atração em dezenas de desenhos (Turma do Zé Colmeia, Ho-Ho-Límpicos..) Divulgação Pepe Legal e Babalu (1959) - Foi a vez do cavalo-xerife Pepe Legal fazer sucesso com a garotada. Enrolado que só ele, tinha um burro "inteligente", o Babalu, para tirá-lo das trapalhadas. Foram 3 temporadas e 45 episódios. Divulgação Flintstones (1960) - Um dos grandes ícones do estúdio. Mostrava o dia a dia de Fred e Wilma Flintstone (e depois Pedrita), com Dino (dinossauro de estimação), e os amigos Barney e Betty Rubble (depois Bam-Bam). Eles viviam na Idade da Pedra mas com itens "moderninhos". Reprodução / Hanna-Barbera Os Flintstones tiveram um piloto em 1959, detonado pela crítica, mas amado pelo público. Virou uma série com 166 episódios em 6 temporadas (1960 e 1966). O sucesso permanece até hoje e gerou filmes para o cinema. Divulgação Manda-Chuva (1961) - A malandragem do gato de rua Manda-Chuva, sempre acompanhado de seus amigos, fez muito sucesso no Brasil (Manda-Chuva era dublado por Lima Duarte). Mas a série teve apenas 1 temporada com 30 episódios. Mais tarde, ele apareceu em desenhos isolados. Divulgação Os Jetsons (1962) - Essa família futurista até hoje é sucesso (os personagens estrelam hoje um comercial do Bradesco, com máscaras contra Covid). Foram 3 temporadas e 75 episódios. Depois os estúdios Hanna & Barbera aproveitaram os personagens em desenhos isolados e num filme para o cinema nos anos 80. Divulgação A série "Os Jetsons" é considerada uma das quatro obras-primas criadas por Hanna e Barbera. Uma curiosidade: o primeiro programa colorido que a rede de TV ABC transmitiu foi "Os Jetsons" Divulgação Jonny Quest (1964) - O garoto detetive e seu pai destoam dos desenhos mais infantis. Eles trazem uma temática juvenil. Grande sucesso de público e crítica na 1ª temporada em 1964 e 1965 (26 episódios). Mas as temporadas seguintes só foram feitas em 1986 (13 episódios) e 1996 (52 episódios). Divulgação Maguila, o Gorila (1964) - Mostra as peripécias do macaco que fica na vitrine da loja do Sr. Peebles. Volta e meia ele é comprado por alguém, mas sempre é devolvido, para desespero do dono que gasta muito dinheiro com bananas para alimentá-lo. Foram 2 temporadas e 31 episódios. Divulgação Formiga AtÃŽmica (1965) - Esta formiga que é super-herói teve apenas uma temporada com 33 episódios e, mesmo sendo menor nos EUA, fez muito sucesso no Brasil, em horário nobre da TV Globo (antes da novela das 7). Merece a citação. Divulgação Space Ghost (1966) - Este super-herói intergaláctico até hoje é um dos desenhos mais cult dos estúdios. Foram duas temporadas (67 e 68) e 42 episódios, além de uma temporada em 1981. Divulgação Hanna & Barbera venderam, em 1967, a empresa para a Taft por US$ 12 milhões (nos dias de hoje, US$ 112 milhões, ou R$ 567 milhões). Mas a H&B seguiu como subsidiária e a dupla manteve a independência de criação. Divulgação Warner Bros Os Herculoides (1967) - A série voltada para o público juvenil só teve 2 temporadas com 36 episódios. Nessa ficção científica, uma família vive desafios num período jurássico e tem poderes especiais e animais fantásticos. Grande sucesso nas manhãs da Globo. Divulgação Scooby-Doo (1968) - O cão medroso - mascote de um grupo de caçadores de fantasmas - é o mais famoso personagem de Hanna & Barbera, ao lado de Tom e Jerry e Flintstones. Estes três desenhos e mais os Jetsons formam o grupo das quatro obras-primas da animação dos artistas. Mas Scooby é o mais longevo. Divulgação HBO A série tem 30 temporadas (as demais tinham, no máximo, seis) e 580 episódios. Mesmo quando H&B passou a fazer parte do grupo Warner (2001), Scooby Doo continuou a ser produzido. Disputa cabeça a cabeça com os Simpsons o título de série de animação com mais episódios na história. E contando. Reprodução/ Scooby-Doo Corrida Maluca (1968) - Conta as peripécias de Dick Vigarista e seu cão Motley no carro (Máquina do Mal) para atrapalhar os outros 10 concorrentes, entre eles "Penélope Charmosa" e "Quadrilha da Morte". Série de sucesso. Mas só teve uma temporada e 34 episódios . Todos ganharam alguma prova, exceto Dick Vigarista. Divulgação O sucesso na Corrida Maluca levou Dick Vigarista a ganhar uma série de desenhos em 1969, o "Máquinas Voadoras" (1 temporada, 54 episódios). Penélope Charmosa também teve sua série: "Os Apuros de Penélope" (em 1969, 17 episódios). Penélope se metia em enrascadas e era salva pela Quadrilha da Morte. Divulgação Urso do Cabelo Duro (1971) - Urso armador que adora fugir do parque para dar um rolê com 2 amigos numa moto invisível. Sua toca tem eletrodomésticos escondidos. Teve 1 temporada com 16 episódios. Um dos últimos personagens-raiz do estúdio, que passaria a fazer remakes. Divulgação Em 1991 a Turner, que fundou o canal Cartoon Network , pagou US$ 320 milhões (hoje, US$ 800 milhões ou R$ 4 bi) pelo catálogo da H&B . Em 1996 a Turner se fundiu com a Warner. Mas Hanna e Barbera seguiram trabalhando e mantendo o nome da empresa (na foto, Os Impossíveis) Divulgação A H&B também fez desenhos aproveitando obras dos quadrinhos, como os 4 Fantásticos (Marvel, anos 60) e Superamigos (DC, anos 70). Os Smurfs (do belga Peyo, 1981, na foto) tiveram 9 temporadas e 256 episódios. Só perdem em duração para Scooby Doo. Divulgação Meninas Superpoderosas (1998) - A partir dos anos 90, o estúdio Hanna & Barbera passou a contratar criadores com potencial para os estúdios. Um deles, Craig McCracken, que criou as Meninas Superpoderosas. Um dos maiores sucessos com o selo H&B nesta reta final da empresa. Divulgação Em 2001, William Hanna morreu, A família disse que foi de causas naturais, mas ele se tratava de câncer na garganta nesta época. Tinha 90 anos. Em 2001, William Hanna morreu, A família disse que foi de causas naturais, mas ele se tratava de câncer na garganta nesta época. Tinha 90 anos. Joseph Barbera decidiu encerrar as atividades da Hanna & Barbera, mas seguiu trabalhando até 2006, quando morreu de causas naturais, aos 95 anos. reprodução pinterest.com Como curiosidade, o último trabalho de Joseph Barbera foi a criação de um desenho de Tom e Jerry. Uma volta ao passado para encerrar com chave de ouro uma gloriosa história de animação. Reprodução/ Tom e Jerry

Desde então, fãs ao redor do mundo aguardavam ansiosos pela revelação do sexo do bebê. Em um episódio divertido de “Peppa Pig Tales”, Peppa e George debateram se teriam um irmãozinho ou uma irmãzinha. No desenho, para acabar com o mistério, Mamãe Pig e Papai Pig organizaram um chá revelação com direito a balão surpresa. Claro que, no estilo caótico e adorável da família, o balão escapou, e uma perseguição hilária pela cidade se iniciou. Apesar de o balão ter estourado vazio, o suspense terminou com a entrega de um envelope confirmando: é uma menina!

Mamãe e Papai Pig no chá revelação, em Londres Reprodução

A chegada da nova personagem promete trazer mudanças emocionantes para a série. A Hasbro, detentora dos direitos de Peppa Pig, comentou que a nova dinâmica permitirá explorar ainda mais temas como confiança, responsabilidade e as emoções das grandes mudanças familiares. A nova fase da história será abordada a partir da 11ª temporada da animação.

Além disso, o público poderá ver de perto toda a preparação para a chegada da bebê no especial "Peppa Conhece o Bebê", um formato de uma hora que estreia no dia 30 de maio. A exibição contará com 10 episódios inéditos, recheados de músicas e aventuras.