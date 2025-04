Atriz de ‘Vale Tudo’ é encontrada em situação de rua em MG

FOLHAPRESS - Nesta semana, uma das filhas da atriz Maria Gladys, intérprete de Lucimar na primeira versão de "Vale tudo", relatou nas redes que a mãe estaria vagando pelas ruas de Minas Gerais, no município Santa Rita de Jacutinga.

Maria Thereza disse que nem ela nem sua irmã tinham dinheiro para comprar a passagem. "Ela está confusa, sozinha, sem dinheiro e sem casa. Precisa vir ao Rio me encontrar para que eu possa trazê-la para a minha casa. Quem puder ajudar estou deixando o pix dela."

No entanto, Glayson Gladys, outro filho da atriz, afirmou em entrevista à rádio Tupi FM que a mãe está debilitada mentalmente e que as irmãs são responsáveis pela situação. Ele disse que elas teriam vendido um apartamento herdado em Cabo Frio após Maria sair da capital fluminense.

Segundo ele, a artista teria gastado dinheiro de herança e aposentadoria, e agora não conseguiria sair de uma pousada no estado, onde estaria hospedada.

"Quer voltar, mas não tem grana nem para a passagem. E eu não vou ajudar." De acordo com Glayson, ela recusa as alternativas oferecidas pelos filhos, como buscar abrigo no Retiro dos Artistas, instituição que acolhe atores em situação de vulnerabilidade.

Ele acusou a irmã Maria Thereza de se apropriar do dinheiro da mãe. "Ela não quer, diz que lá é lugar de gente esperando para morrer. Para mim, são três loucas: minhas duas irmãs e minha mãe. Eu fui criado pelos meus avós. Ela está aí, moribunda, rodando por aí. Se não quer ajuda, não posso fazer nada."

Em dezembro de 2024, a filha também pediu ajuda nas redes após dizer que Maria estava desaparecida. Desde 2014, a atriz relatava dificuldades financeiras.