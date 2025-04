Atriz encerra contrato com a Globo após 30 anos

Leandra Leal, 42, encerrou seu contrato com a Globo após 30 anos.

Agradeceu as pessoas que conheceu durante a trajetória na Globo. "Eu achava muito estranho quando as pessoas chamavam a Globo de casa. Afinal era uma empresa, e é meio estranho romantizar viver no trabalho. Mas com o tempo esse nome casa foi fazendo sentido pra mim através das relações que eu construí nessa empresa", escreveu no Instagram. "Eu vivi grandes amizades nesses 30 anos de Globo, por mais industrial que fosse o ritmo".

Leandra Leal relembrou experiências vividas no trabalho. "Sou grata por ter tido esse contrato que me permitiu sonhar e realizar sonhos e fazer amizades; que me permitiu cantar, falar outra língua, cozinhar, pintar, viajar, conhecer o Brasil, correr na Amazônia, na praia, mergulhar no rio, me apaixonar, desapaixonar, comprar meu apartamento, apresentar programa, dar entrevistas falando o que eu penso, entrar na memória de tanta gente e, por fim, ser quem eu sou. Não foi sempre fácil, sempre trabalhoso, mas é tão prazeroso olhar para essa trajetória agora e me reconhecer."

Leandra Leal entrou na Globo aos 12 anos. Ela relembrou que, na época, havia acabado de perder o pai e "viu o mundo se abrir na quarta parede do estúdio".





A emissora tem mudado o regime de trabalho dos atores. Em vez de terem um contrato exclusivo com a Globo, celebridades como Paolla Oliveira, Claudia Raia e Glória Pires passaram a ser contratadas por obra. Outras, como Taís Araujo, mantiveram o contrato fixo.