Astro de 'Bacurau' entra para o elenco de 'Vale tudo', da Globo

Um dos atores mais celebrados do cinema nacional, no qual fez filmes como "Bacurau" (2018), Thomás Aquino estará no elenco de "Vale tudo", novela das nove da Globo que estreia no próximo dia 31, no lugar de "Mania de você".

Será sua estreia em novelas de TV aberta, já que ele já gravou "Guerreiros do sol", trama do Globoplay que vai ao ar em abril na plataforma de streaming. Até então, ele tinha feito apenas séries e projetos mais curtos, como "Vidas bandidas" (2024), do Disney+, e a primeira temporada de "Os outros", da mesma Globo.

Na trama, Thomás Aquino será Mario Sérgio, personagem que foi feito por Marcos Palmeira na versão original. Ele foi o último a ser escalado na trama e sequer gravou cenas para a produção ainda, o que deve acontecer nos próximos dias.

Thomás esteve na festa de lançamento de "Vale tudo", no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, nesta quinta (20/3) e falou brevemente com a coluna. "Fiquei feliz em fazer parte desse projeto", comentou.

No elenco de "Vale tudo" estão Taís Araújo (Raquel), Bella Campos (Maria de Fátima), Débora Bloch (Odete Roitman), Cauã Reymond (César) e Paolla Oliveira (Heleninha).

Alexandre Nero (Marco Aurélio), Renato Góes (Ivan), Julio Andrade (Rubinho), Malu Galli (Tia Celina), Belize Pombal (Consuelo), Karine Teles (Aldeíde) e Luis Salem (Eugênio), Pedro Waddington (Thiago Roitman), Ramille (Fernanda) e Luís Melo também estão na novela.

"Vale tudo" é escrita por Manuela Dias e tem direção artística de Paulo Silvestrini.

