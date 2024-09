Giovanna Antonelli no Rock in Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com look em homenagem a Ana Castela no Rock in Rio neste sábado (21/9), Giovanna Antonelli não quis dar spoilers sobre "Beleza Fatal", a primeira novela do streaming Max.





"Hoje é dia de rock, bebê [risos]. Quer dizer: dia de Brasil. Amei ter feito a novela, mas só quero falar na época do lançamento. Vamos manter o mistério, né?", desconversou.





Giovanna também falou sobre as especulações para o remake de "Vale Tudo". Ela soube que seu nome teria sido ventilado para fazer Raquel, interpretada na primeira versão por Regina Duarte.





"De verdade, adoraria fazer a Heleninha Roitman. Sou fã da Renata Sorrah, e acho que foi um dos melhores personagens que eu já vi na TV", afirmou.

Questionada se toparia entrar no elenco do remake, que ainda não foi anunciado, a atriz emendou: "A agenda aqui está difícil, mas se desse para conciliar, quem sabe?"