O estilista e apresentador Ronaldo Esper, conhecido por suas falas diretas e sem filtros, trouxe à tona um incidente do passado envolvendo a apresentadora Ana Hickmann. Em entrevista ao programa Chupim, da rádio Metropolitana, Esper não economizou palavras ao descrever a experiência conturbada com Hickmann.

Durante a conversa, Esper relembrou momentos de tensão que compartilhou com Ana, destacando que ela tem uma personalidade difícil e contrária à imagem angelical que muitos têm dela. Conforme suas lembranças, a relação entre eles começou quando Ana tinha apenas 13 anos e desfilava com seus vestidos.

“Olha, ela é uma pessoa muito difícil. Ela não é o anjo que ela parece. Ela começou comigo, apresentando vestidos meus com 13 anos”, disse.

Briga marcante

Nesse relato detalhado, Ronaldo revela que, apesar de reconhecer sua própria responsabilidade no conflito, foi forçado a pedir desculpas à apresentadora. Segundo ele, a situação teve início quando ele questionou o talento de Hickmann como apresentadora em seu programa, desencadeando uma interrupção de comunicação entre ambos por dois anos.

Esper relatou a pressão que recebeu da emissora para se retratar publicamente, algo que ele fez, mas deixou claro que, mesmo pedindo desculpas, sua opinião sobre as habilidades de Hickmann não mudaram.

O que realmente aconteceu?

O estilista ressaltou que, apesar das críticas, considera Ana Hickmann uma modelo de excelência, a ponto de posicioná-la acima de Gisele Bündchen. No entanto, ele acredita que o casamento de Ana com Alexandre Correa foi um ponto de virada que, em sua opinião, comprometeu o trajeto profissional da apresentadora.

Críticas

Para Ronaldo, a decisão de Ana de casar e permanecer no Brasil foi um erro, considerando o enorme potencial que ela possuía no cenário internacional. Ele comenta que muitas mulheres cometem esse deslize ao se apaixonarem, o que acaba interferindo em suas carreiras.

Esper se mostrou contundente ao afirmar que, apesar de toda a beleza e carreira promissora de Ana, o envolvimento com seu primeiro marido teve consequências significativas em sua trajetória.

“A Ana é uma mulher muito bonita. Ai, de repente, ficou aqui no Brasil. Coloco a Ana muito acima dela [Gisele Bündchen], mas deve ter se apaixonado por esse primeiro marido e ela fez uma burrada que muita mulher faz: quando se apaixona, acaba com tudo, e o marido às vezes não tem nada”, completou.

Novos Rumos

Nos preparativos para o casamento com Edu Guedes, Ana Hickmann compartilhou momentos especiais com seus seguidores. A apresentadora visitou lojas especializadas em caixas ao lado de seu futuro esposo para finalizar detalhes dos convites dos padrinhos e família próxima.

Essas memórias reveladas por Ronaldo Esper mostram uma faceta pouco conhecida do início da carreira de Ana Hickmann e levantam questões sobre as escolhas pessoais e profissionais da apresentadora.

A entrevista completa com o estilista pode ser conferida acima para aqueles que desejam entender mais sobre os bastidores dessa história intrigante.