SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ana Hickmann, 43, participou de um evento nesta quarta-feira (17/7) e voltou a falar sobre a violência doméstica que sofreu de Alexandre Correa, empresário com quem foi casada por 25 anos.





Trechos do evento foram compartilhados nas redes da apresentadora, que mostrou fotos dos hematomas decorrentes. "Na semana que essa marca aconteceu, isso foi no dia 11 de novembro de 2023, foi o dia que eu pedi socorro", disse a apresentadora.





Ana se emocionou e chorou ao relatar. "Eu nunca trouxe as imagens para ninguém, aliás, essa semana completou oito meses e eu quis fazer isso porque eu queria mostrar para vocês que não tem endereço, não tem conta em banco, não tem nome de família, não tem cor de pele, não tem nada que nos diferencia. Somos as mesmas e passamos pelas mesmas coisas", declarou.





"Pode mudar só o nome do agressor, mas o resto continua sendo igual. E tudo ocorre do mesmo jeito. Isso eu aprendi ao longo desses meses compartilhando e escutando histórias de outras mulheres."





Ana conta como foi a conversa com a delegada ao fazer a denúncia. "A única coisa que ficou bem claro pra mim: Você não tem culpa e você merece ser feliz".





A apresentadora comentou sobre os julgamentos recebidos. "Se eu for feliz, o meu filho vai ser feliz. Se eu seguir, eu vou ser melhor mãe, eu vou conseguir ser um exemplo para ele. E, acreditem, eu fui julgada por isso: 'Ela não está sofrendo. Ela não está chorando. Ah, está tudo certo'. Julgamentos a gente vai ter o tempo todo, as pessoas vão apontar dedo, que você não tá levando a sério, que é mentira, mas no final do dia só a gente sabe o que está acontecendo", relatou.





"Hoje tô aqui pra dizer o seguinte. Tenham a coragem de colocar na frente de vocês o escudo de guerreiras. 'Parece difícil, eu não vou conseguir'. Vocês estão aqui juntas, uma pode apoiar a outra, outra pode incentivar a outra. A gente tem o direito de ser feliz, de continuar".





Ela falou ainda sobre os hematomas. "Eu tinha um trabalho naquela semana que não tinha como esconder, então a gente tentou maquiar, mas o machucado era tão grande que não tinha maquiagem suficiente para esconder. Eu tentei e guardei essas coisas até hoje".





Ana Hickmann denunciou em novembro de 2023 seu ex-marido, Alexandre Correa, por violência doméstica. A apresentadora explicou que vivia uma relação abusiva em que era alvo de comentários depreciativos do ex-companheiro. Ela também denunciou Correa em um suposto esquema de pirâmide e estelionato envolvendo sua empresa.