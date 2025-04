BH: PM ocupa comunidade e diz que não há toque de recolher

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) afirmou que o Aglomerado Morro das Pedras, na Região Oeste de Belo Horizonte, segue ocupado pelas forças de segurança e sem qualquer imposição de toque de recolher. A corporação iniciou uma operação de ocupação da comunidade após denúncias de que uma facção criminosa ameaçou moradores, desde quinta-feira (24/4), a não saírem de casa após às 22h.

Boatos sobre o toque de recolher tiveram início em postagens anônimas publicadas nas redes sociais, nas quais as ameaças foram atribuídas a integrantes da facção Comando Vermelho (CV), em retaliação ao assassinato de um homem de 30 anos ligado ao tráfico de drogas.

Um morador denunciou anonimamente à Polícia Militar de que o toque de recolher foi imposto depois de quatro homens abordarem um motorista de ônibus no ponto final da linha 201 (Morro das Pedras/Hospital Madre Teresa) e determinarem que, a partir das 22h daquela quinta-feira, nenhum veículo ou morador poderia circular pelas vias da comunidade, sob pena de represálias.

No dia seguinte, militares do 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM) estabeleceram uma operação, com apoio do Batalhão de Choque, para garantir a ordem pública no aglomerado e reprimir qualquer tentativa de atuação criminosa. A Operação Ocupação não tem prazo para acabar e deve seguir enquanto o comando da corporação avaliar necessidade.

Desde o início da ação, foram apreendidas três armas de fogo e drogas e foram presos cinco pessoas que, segundo a PMMG, são "diretamente ligadas a crimes na comunidade". A corporação também informou ao comércio e ao trânsito para seguirem funcionando normalmente, sem restrições à circulação de pessoas.

"A PMMG reforça que informações sobre suposto 'toque de recolher' não correspondem à realidade local. A comunidade encontra-se ocupada pela firme e técnica presença das forças de segurança pública, que garantem a proteção e a liberdade dos moradores", informou a corporação, que também destaca o telefone do Disque-Denúncia (181) para que moradores possam fazer denúncias anônimas.

Em relação à suposta retirada de circulação dos ônibus da comunidade, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou, neste domingo (27/4), que a linha 201 está funcionando normalmente.