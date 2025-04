Toque de recolher: PM investiga ameaça de facção em comunidade de BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Moradores do Morro das Pedras, que fica próximo aos bairros Gutierrez e Grajaú, na Região Oeste de Belo Horizonte, estão em pânico desde a noite de quinta-feira (24/4), por causa de uma ameaça de toque de recolher, a partir de 22h, que teria sido imposta na região por integrantes que diziam ser do Comando Vermelho (CV).

De acordo com a denúncia de um morador da região à Polícia Militar (PM), o toque de recolher foi imposto por quatro homens que abordaram um motorista de ônibus no ponto final da linha 201 (Morro das Pedras/ Hospital Madre Teresa) determinando que, a partir das 22h daquela quinta-feira, nenhum veículo ou morador circulasse pelas vias da comunidade, sob pena de represálias.

Como medida preventiva, as atividades das linhas de transporte coletivo que atendem à região foram suspensas, por determinação do BHTrans. Os veículos foram recolhidos à garagem, sem previsão de retorno. Ainda segundo a denúncia, a decisão se repetiu nas noites de sexta-feira e sábado.

A linha de ônibus 201 que liga o Morro das Pedras ao Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte, é operada pela BHTrans e existe desde 1998. Ela é uma das 12 linhas de vilas e favelas com tarifa zero, desde abril de 2023. A reportagem tentou contato com o BHTrans, no entanto, nenhum dos telefones disponibilizados para a população está atendendo.

A Polícia Militar confirmou o registro da ocorrência de denúncia do toque de recolher. A corporação ainda disse ter conhecimento de que um alerta está circulando nas redes sociais como forma de orientar os moradores, tanto da comunidade como dos bairros vizinhos.

Ainda de acordo com a PM, a morte a tiros de um homem de 30 anos enquanto chegava em casa, na noite de quinta-feira (24/4) teria sido a motivação para a decretação do Toque de Recolher por parte da fação criminosa. A vítima era ligada ao tráfico de drogas da região e integrava o grupo criminoso.

De acordo com o boletim de ocorrência do homicídio, o crime ocorreu na Vila Antena, no Morro das Pedras, e a vítima havia sido ameaçado de morte no início da semana.

O assassinato foi presenciado pela mãe da vítima, que chamou a Polícia Militar. Conforme os registros da PM, a mulher relatou que a vítima foi ameaçada de morte na terça-feira (22) e saiu de casa para se proteger. Segundo ela, o filho retornou durante a noite e, logo que chegou, suspeitos armados invadiram a residência e dispararam contra ele.

A mulher ainda relatou que o filho tentou fugir, mas caiu ainda perto de casa, no Beco São José, onde foi encontrado. Registros da polícia indicam que a vítima tinha passagens por tráfico de drogas e era envolvido com o crime na região.

Os suspeitos foram identificados pela Polícia Militar, no entanto, eles estão foragidos. A investigação segue com a Polícia Civil.