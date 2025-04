PM faz novo treinamento de combate ao 'Novo Cangaço' em Minas

A Polícia Militar fez um novo treinamento de combate ao chamado "Novo Cangaço" em Minas Gerais na virada de quinta-feira (24/4) para sexta-feira (25/4), em Pompéu, no Centro de Minas.

Os militares fizeram exercícios simulados de combate a ataques às instituições financeiras. O treinamento aconteceu depois que uma agência da Caixa em Guaxupé, no Sul de Minas, foi alvo de explosões na madrugada do dia 8 de abril. A ação dos bandidos deixou os moradores apreensivos.

A ação da madrugada de hoje contou com a presença do subcomandante do 7º Batalhão, Capitão PM Tyrone Teixeira da Silva, e do comandante da 118ª Companhia, além de militares da fração PM e da 306ª Companhia Tática Móvel.

O treinamento ocorreu nas proximidades da 118ª Companhia da Polícia Militar e das agências bancárias da cidade. Durante o simulado, as vias adjacentes foram interditadas, resultando em uma intensa movimentação de viaturas policiais.

Foram utilizados artefatos explosivos e disparos de munições de festim, mas não houve risco à população.

“Essa atividade integra uma estratégia de capacitação da corporação, voltada para a prevenção e repressão qualificada de crimes dessa natureza, assegurando maior segurança para os cidadãos”, informou a PM.

A Polícia Militar ainda destacou que esse tipo de treinamento é fundamental para aprimorar as táticas policiais. “A corporação continua implementando medidas para proteger tanto as instituições financeiras quanto os cidadãos mineiros”.

Na quinta-feira (17/4) da semana passada, militares das cidades Arcos, Bambuí, Camacho, Córrego Fundo, Formiga, Iguatama, Itapecerica, Medeiros, Pains, Pimenta, São Sebastião do Oeste e Tapiraí, do Centro-Oeste do estado, também passaram por treinamento de combate ao “Novo Cangaço”.

O Novo Cangaço

A modalidade criminosa conhecida como "Novo Cangaço" ganhou notoriedade nos últimos anos e replica padrões de ataques coordenados em múltiplas cidades, muitas vezes com bloqueio de vias e uso de explosivos.

Em Guaxupé, além de uma agência da Caixa, um quartel da Polícia Militar e a sede da Guarda Municipal foram atacados de forma simultânea. Segundo a Polícia Militar, um policial militar estava no quartel e ficou ferido em uma das mãos pelos estilhaços de vidro da entrada da sede. Os tiros também danificaram as paredes do local.

Nessa quarta-feira (23/4), a PM apreendeu a maior quantidade de material explosivo na história do estado durante a operação Cerco e Bloqueio, no Bairro São Diogo, na cidade de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. A ação resultou na apreensão de 225 quilos de nitrato de amônia, 84 rolos de cordel detonante, 27 rolos de estopim, caixas de espoletas e um veículo. Um homem e uma mulher foram presos.

O objetivo da operação era prevenir crimes envolvendo a modalidade conhecida como “novo cangaço”. Em um local conhecido por rotas de fuga de criminosos, os militares abordaram o motorista de uma caminhonete, de 57 anos, que alegou estar transportando adubo. No entanto, foram encontrados nove sacos de nitrato de amônia embebidos em óleo diesel, um rolo de aproximadamente 500 metros de cordel detonante e R$ 3,9 mil em espécie. O motorista tentou fugir, agrediu um policial, mas foi perseguido e alcançado já na zona urbana.

Na casa do motorista da caminhonete foram encontrados 84 rolos de cordel detonante, 27 rolos de estopim pirotécnico e diversas caixas de detonadores. Em um guarda-roupa, foram encontrados mais R$ 117 mil em dinheiro e várias caixas de espoletas detonadoras de iniciação. O local foi isolado e uma equipe do esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope-MG) compareceu ao local. O homem e a esposa, de 33 anos, foram presos e conduzidos à delegacia de Polícia Civil (PC) de Teófilo Otoni.