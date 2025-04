Homem é preso por ameaçar a companheira com espingarda

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem, de 32 anos, foi preso por ameaçar a companheira com duas armas de fogo na noite dessa quinta-feira (24/4), no povoado de Novais, zona rural de Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas.

Segundo a Polícia Militar, uma moradora denunciou que recebeu mensagem via aplicativo na qual a vítima relatava que estava sendo ameaçada pelo companheiro. A vítima afirmava que o homem usou drogas e estava em posse de armas de fogo.

Com as informações, a polícia foi até o endereço indicado na denúncia onde a vítima confirmou a situação. Questionado sobre as armas de fogo, o homem indicou onde escondeu o material. A PM localizou uma espingarda e um revólver de pressão.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Serrana, onde passou por avaliação médica. Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

As armas utilizadas na ameaça também foram apreendidas e entregues na delegacia.



