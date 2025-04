BH: mulher é rendida enquanto amamentava filha e tem carro roubado

Uma mulher, de 30 anos, foi rendida em assalto à mão armada enquanto amamentava a filha dentro do próprio carro, estacionado na porta de uma escola, e teve o carro roubado. Minutos depois, a Polícia Militar recuperou o veículo. O caso aconteceu no bairro Bandeirantes, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (24/4).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima havia deixado o filho mais velho em uma escola estadual e estacionado o carro para amamentar a filha bebê. Aos policiais, ela contou que foi abordada por um suspeito que, com uma arma em punho, exigiu a chave do veículo e afirmou que não faria nada contra ela e a bebê.

Na denúncia, a mulher afirmou que o carro, de modelo Prisma, tinha rastreador e compartilhou a localização em tempo real. Os policiais se posicionaram, então, para a receptação do veículo e o encontraram parado em um congestionamento em Contagem, com o autor ao volante e com farois apagados.

Conforme registros, os policiais ordenaram que o suspeito saísse do veículo e se deitasse no chão, onde foi algemado. A arma usada no crime, um simulacro de pistola, foi encontrada dentro do carro.

O suspeito, de 18 anos, contou que roubou o carro a pedido de outra pessoa. Segundo a PM, ele afirmou que se envolveu em uma briga no bairro onde mora e machucou uma pessoa. Depois disso, outras pessoas ordenaram que ele “arranjasse um carro” como forma de pagamento.

O jovem foi preso e encaminhado à 2ª Central Estadual de Plantão Digital da Polícia Civil.