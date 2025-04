Motorista é flagrado transportando 1,7 tonelada de maconha na BR-381, em MG

Um homem de 27 anos, natural do estado de São Paulo, foi flagrado nesta quinta-feira (24/4) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando pouco mais de 1,7 tonelada de maconha na BR-381, em Jaguaraçu, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

Os policiais abordaram um caminhão Mercedes Benz, por volta das 10h35, na altura do KM 284 da rodovia. Conforme a PRF, o motorista alegou que recebeu o caminhão carregado com a droga em um posto de combustíveis localizado a cerca de 30 quilômetros de Belo Horizonte.

“Ainda de acordo com seu depoimento, ele recebeu instruções por telefone e mensagens via WhatsApp para seguir pela BR-381 em direção a Ipatinga, sendo informado que o destino final da carga seria revelado posteriormente”, disse a PRF em comunicado.

A droga, que estava acondicionada no compartimento de carga do veículo, foi apreendida e totalizou 1.782 quilos após a pesagem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O motorista detido foi encaminhado à polícia judiciária em Timóteo. O caminhão com a carga de entorpecentes foi apreendido e levado à polícia judiciária em Ipatinga.