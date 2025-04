Traficantes fazem ameaças com bonecos e fotos de desafetos em MG

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O clima é tenso em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em especial no Bairro Palmeiras. O surgimento de pichações em um muro e dois cartazes, todos eles ameaçadores, gerou pânico entre os moradores, que temem por uma guerra de quadrilhas do tráfico de drogas.

As ameaças serviram para expor a divergência entre os traficantes da parte de cima do bairro com os da parte de baixo. Mais que isso, expõem apelidos e nomes dos líderes das facções.

As pichações e os recados em cartazes, segundo foi apurado, até o momento, pela Polícia Militar, foram ideia da liderança do tráfico de drogas da parte baixa do Palmeiras, conhecido por “Boca Seca”. Ele teria dado a ordem para que as ameaças fossem expostas.

Os alvos, três traficantes rivais, são da parte de cima: John Lenon, Dengosa e Igor. Os dois primeiros estão presos, cumprindo penas por tráfico de drogas.

Pichações e cartazes

As pichações são: “Pula fora tem dois pra morrer”, “Rua B Atividade” e “Ninguém tá passando despercebido”.

Já nos cartazes, lê-se “Igor, Tenga e Dengosa” e “Os maior judas do Palmeiras”.

Além disso, existem assinaturas em outros pontos do bairro, que são inteiramente ligados ao tráfico. LDC (Laboratório do Crime), liderado por “Boca Seca”; PCV (Primeiro Comando da Varginha), cujo líder é John Lenon, do Bairro Santa Helena; CVR (Comando Vila Rica), que tem “Quirino” como líder.

Essas três gangues seriam aliadas e inimigas de “Boca Seca”, que espalhou na região que pretende se vingar da concorrência.

O fato coloca a Polícia Militar de Governador Valadares em alerta total, em especial nos bairros Palmeiras e Santa Helena, pois teme-se que inocentes sejam envolvidos na disputa.