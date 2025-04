Vídeo: ladrão furta R$ 300 mil em cabelo em loja de perucas de Valadares

Uma loja de cabelos humanos foi roubada no centro de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. A Polícia Militar foi acionada por uma funcionária do estabelecimento na manhã deste sábado (19/4).

Segundo o boletim de ocorrência, a solicitante relatou que notou a porta da loja aberta e com sinais de arrombamento ao chegar para trabalhar.

Câmeras de segurança flagraram a ação do suspeito. Ele entra na loja, pega diversos chumaços de cabelo que ficavam expostos na vitrine do estabelecimento e coloca em um saco. Veja o vídeo:

De acordo com a funcionária, o ladrão levou ao menos 20 chumaços de cabelos naturais avaliados em R$ 300 mil.

Até o momento, o material levado e o suspeito do crime não foram localizados.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia