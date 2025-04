Polícia identifica caminhoneiro que matou colega a tiros em briga na BR-116

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O assassinato de um caminhoneiro, de 29 anos, na última quinta-feira (17/4), na BR-116, próximo a Orizânia, na Zona da Mata, foi esclarecido. A Polícia Militar já identificou o assassino, também motorista de caminhão, que está foragido. O crime teria sido motivado por uma briga de trânsito.

Um trabalho conjunto, entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, possibilitou a identificação do veículo e do acusado.

Primeiro, os policiais identificaram o caminhão na área rural de Santa Margarida, também na Zona da Mata. Em seguida, fizeram uma ligação de celular para o motorista, que admitiu ter cometido o crime, mas que teria sido em legítima defesa. Com a localização do caminhão, a arma utilizada no crime foi encontrada.

Morte no local



O corpo do caminhoneiro morto estava na beira da rodovia, altura do quilômetro 629. Uma ambulância viatura da concessionária EcoRioMinas compareceu ao local e confirmou a morte do caminhoneiro.

O veículo da vítima foi deixado no meio da rodovia, com a porta aberta. A BR-116 chegou a ficar interditada por cerca de quatro horas para os trabalhos da perícia da Polícia Civil e a remoção do corpo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia