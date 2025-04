Povos indígenas transformam a educação em arma de resistência

O acesso à educação, sobretudo ao ensino superior, ainda representa um grande desafio para os povos originários. Entre os milhares de médicos formados pela Universidade Federal de Minas Gerais, apenas cinco são indígenas.

Otávio Kaxixó, de 31 anos, conquistou recentemente seu diploma. Natural de Martinho Campos, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, sempre estudou em escolas públicas e cultivava o sonho de conhecer o mundo. No entanto, durante o Ensino Médio, ingressar em uma universidade pública sequer era cogitado. A virada veio quando uma amiga viajou para Belo Horizonte para fazer cursinho — foi então que ele passou a enxergar novas possibilidades.

“A medicina nem chegou a ser um sonho, porque ninguém nunca me apresentou isso como uma possibilidade. Por curiosidade — porque sou uma pessoa muito curiosa — comecei a pesquisar e entender o que era essa universidade pública de que tanto falavam e que, por tanto tempo, me negaram o acesso”, conta o médico.

Segundo ele, a escolha pela medicina surgiu de uma combinação de fatores. Otávio explica que os profissionais que visitavam a aldeia não tinham vínculo com a comunidade e não compreendiam as especificidades da saúde indígena, profundamente conectada ao território e às relações interpessoais. Quando algum médico conquistava a confiança dos moradores, logo era substituído. Ele também presenciou o sofrimento de um membro da aldeia que sofreu um infarto e não recebeu atendimento médico por falta de ambulância e de uma unidade de saúde próxima.

Seu primeiro vestibular para medicina foi em 2011, sem sucesso. No ano seguinte, tentou enfermagem e foi um dos 12 indígenas aprovados em seis cursos por meio de um projeto piloto da UFMG. Mas o desejo pela medicina falou mais alto. Otávio abandonou o curso próximo à formatura e, em 2018, ingressou na primeira turma oficial do vestibular indígena da universidade.

Hoje, atua em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), na atenção primária à saúde da família, e pretende conquistar uma vaga para trabalhar diretamente com povos indígenas. Enquanto isso, segue como exemplo de que é possível.

“Hoje estou aqui como médico formado em uma das melhores universidades da América Latina para mostrar que o que nos falta é oportunidade de acesso. Quando conseguimos, avançamos, mudamos e evoluímos junto com a universidade", afirma.

Desafios

Os desafios no caminho foram muitos, e o principal deles foi o preconceito, que se manifestava de diversas formas. Otávio explica que o imaginário coletivo ainda associa os povos indígenas a estereótipos limitantes, resumidos na figura do “índio” — um termo que ignora a diversidade e a complexidade de suas culturas.

“Não querem ver um indígena de jaleco fazendo uma ausculta cardíaca, querem ver a gente fazendo rituais e andando de canoa no rio. Não que a gente não faça isso, mas somos muito mais que isso. Queremos fazer da educação nossa nova arma na luta pelos nossos direitos”, afirma Otávio.

A pedagoga e administradora pública Fernanda Xakriabá atuou por 12 anos como supervisora pedagógica na educação escolar indígena. Ela avalia que houve avanços nas políticas públicas voltadas ao acesso à educação por parte dos povos originários, com medidas como o sistema de cotas, a Formação Intercultural para Educadores Indígenas e o Programa de Vagas Suplementares da UFMG.

Por outro lado, ainda há falhas nas políticas de permanência e dificuldades no sentimento de pertencimento ao ambiente universitário — fatores que, segundo ela, podem levar inclusive ao suicídio. Fernanda destaca a importância da troca: assim como os povos indígenas aprendem com as universidades, estas e a sociedade também têm muito a aprender com os saberes tradicionais.

“Uma das nossas filosofias é ‘um pé na aldeia e um pé no mundo’, o que significa garantir a permanência no território, mas também oferecer segurança para quem deseja sair e estudar. É essencial criar um espaço de troca. Por mais que estejamos presentes, a universidade precisa dar conta de outras representações — como a própria sociedade em que vivemos. É um processo incansável na busca por ter voz”, afirma.

Além de pedagoga, Fernanda integra a equipe de comunicação da deputada Célia Xakriabá e acompanha de perto o nascimento do projeto da Universidade Indígena — um espaço centrado nos saberes originários que está sendo discutido no Governo Federal.

Universidade Indígena

Segundo o IBGE, o Brasil abriga 305 povos indígenas que falam 274 línguas diferentes. Para atender melhor essa diversidade, está em debate a criação da Universidade Indígena — uma iniciativa conjunta do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério dos Povos Indígenas. Em 2024, foi instituído um Grupo de Trabalho Nacional, que trabalha para finalizar a proposta até 2025.

Eliel Benites, professor e pesquisador da Faculdade Intercultural Indígena da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), integra o Grupo de Trabalho Nacional responsável pela construção da proposta da Universidade Indígena. Ele explica que o objetivo da universidade é romper com a visão unilateral imposta historicamente, responsável por diversas formas de violência contra os povos indígenas desde o período colonial. A proposta considera a trajetória histórica, o direito à educação e a vivência consolidada nas práticas da educação escolar indígena.

“Nosso objetivo é promover a reparação histórica dos povos indígenas, trazendo os saberes ancestrais como base para a construção de um novo conhecimento, capaz de garantir a sustentabilidade e os direitos dos povos indígenas no Brasil”, afirma Benites. “Será uma grande inovação para a sociedade, com as comunidades indígenas assumindo o protagonismo”, completa.

Ele acrescenta que a proposta inclui a implementação de novas metodologias, modelos de pesquisa e formatos de produção acadêmica, com ênfase na valorização do pensamento hegemônico em diálogo com os saberes tradicionais.