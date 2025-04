TJMG suspende expansão de projeto do governo de Minas na educação

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) decidiu pela suspensão da expansão do Projeto Somar, iniciativa do governo estadual que propõe uma gestão compartilhada entre a iniciativa pública e privada para escolas públicas. A decisão foi tomada pelo desembargador Edilson Olímpio Fernandes, da 6ª Câmara Cível do TJMG no dia 11 de abril.

A decisão de caráter liminar suspende o Edital de Credenciamento SEE Somar n. 01/2024, publicado em julho de 2024, que tem como objetivo instituir o processo de credenciamento prévio de Organizações da Sociedade Civil (OSC) atuantes na área da educação para mapear os interessados em integrar o projeto.

O pedido de suspensão foi apresentado pelo Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (Sind-UTE/MG), que argumenta que a expansão do Projeto Somar “viola os princípios da legalidade, moralidade, publicidade e transparência da Administração Pública, na medida em que, da leitura do instrumento convocatório, não é possível se aferir elementos básicos e essenciais da parceria proposta”.

O Sind-UTE alega também que a ampliação do Projeto está sendo feita sem a devida consulta e o envolvimento da comunidade escolar, o que desrespeita o princípio da gestão democrática do ensino.

O edital em questão já se encontrava suspenso por uma decisão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), o que contribuiu para a decisão do desembargador. No documento, Fernandes afirma que a decisão anterior “auxilia na demonstração da probabilidade do direito alegado” e “corrobora a existência de indícios de nulidade do Edital de Credenciamento SEE Somar n. 01/2024”.

O Estado de Minas entrou em contato com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais que, por meio da assessoria de imprensa, informou que não vai se manifestar nesta sexta-feira (18/4).

O Projeto Somar

O Projeto Somar, proposto em 2021, teve início no ano seguinte como uma abordagem estratégica para a implantação do Novo Ensino Médio. A instituição vencedora do processo de seleção para gerir as escolas foi a Associação Centro de Educação Tecnológica (Ceteb), uma organização da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos, como previsto no edital.

As três escolas participantes do projeto piloto são: Escola Estadual Francisco Menezes Filho, no Bairro Ouro Preto; Escola Estadual Maria Andrade Resende, no Bairro Garças; ambas da Região da Pampulha, em Belo Horizonte; e a Escola Estadual Coronel Adelino Castelo Branco, em Sabará, na Região Metropolitana de BH.

Segundo a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), os índices das escolas melhoraram após implementação do projeto, como taxa de aprovação, desempenho no Ideb e percepção dos pais/responsáveis sobre o ambiente escolar. Em 31 de julho foi divulgada a ampliação do projeto para até 80 escolas da rede pública estadual.