Sexta-feira da Paixão começa com as vias-sacras em BH e no interior

A manhã desta Sexta-feira da Paixão (18) tem a peregrinação como rumo certo, a fé guiando centenas de pessoas e os caminhos abertos, na capital e no interior de Minas, para as cerimônias e ritos que lembram a morte de Cristo. Em muitas cidades, o Sol nem havia nascido e o povo já estava nas ruas para refazer a via-sacra de Jesus até o calvário, com paradas nas 14 estações.

Foi assim em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), com os fiéis saindo, às 4h, da Igreja São Francisco de Assis, no Centro Histórico, até a Capela Senhor Bom Jesus, no alto do Morro da Cruz. No andor, a imagem de Nossa Senhora da Dores.

Em Santa Luzia (RMBH), a Caminhada Penitencial, com a imagem do Cristo flagelado, começou às 5h, tendo à frente o pároco e reitor do Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, padre Felipe Lemos de Queirós, e a participação dos jovens da Pastoral da Crisma.

Do santuário, no Centro Histórico, os fiéis foram até a Capela São José, no Córrego Frio, às margens do Rio das Velhas. Ainda de manhã (8h), foi vez da via-sacra das crianças, com trajeto da Igreja Nossa Senhora do Rosário até o santuário.

Em Belo Horizonte, a via-sacra começou às 9h e reuniu centenas de católicos nas ruas do entorno da Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, na Região Norte. À frente, o padre Thiago Augusto da Costa Lopes. A autônoma Sara Carolina Telles Pinheiro participa peça terceira vez. “Sexta-feira da Paixão é um dia de penitência, jejum, fortalecimento a fé. É bom estar aqui com minha comunidade”, disse Sara Carolina.

O motorista Welton Capellin também participou da via-sacra da catedral que terá, às 15h, ação litúrgica com o arcebispo metropolitano dom Walmor Oliveira de Azevedo. “Para nós, católicos, este é um dia especial. Tenho um filho coroinha, minha família está sempre presente na Cristo Rei”, contou Welton.

Fé nas alturas



Muita gente acordou cedo para seguir até o topo da Serra da Piedade, em Caeté (RMBH), o patrimônio natural, paisagístico, cultural e histórico que recebe peregrinos há mais de 250 anos. A Oração da via-sacra, com subida penitencial, começou às 7h na portaria e terminou na porta da ermida, construção do século 18 que guarda a imagem de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas, atribuída a Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho 1738-1814), o gênio do Barroco.

Com início às 19h, haverá nova Oração da via-sacra, Sermão do Descendimento da cruz e procissão com o Senhor Morto (da Igreja das Romarias à Ermida, ambas basílicas).

Peregrinos podem escolher entre duas vias-sacras no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade – Padroeira de Minas Gerais. Há um percurso mais longo, na estrada vicinal que dá acesso ao alto da montanha, e um mais curto, próximo à ermida e ao Calvário. No primeiro, os Passos da Paixão são representados no conjunto de painéis com azulejos que revestem pilares de alvenaria de pedra.

Já o percurso curto começa na Basílica Estadual das Romarias (na Praça Alcides da Rocha Miranda) e vai até a Basílica da Piedade (na Praça Cardeal Mota). Há também

O Caminho das Dores, que reúne mosaicos retratando sete momentos da vida de Maria, narrados na Bíblia.

Em Mariana



Na primeira vila, cidade e diocese de Minas, o destino é o Morro da Cartuxa (no ponto mais elevado, fica o Pico da Cartuxa), distante seis quilômetros do Centro de Mariana. Além da Sexta-feira da Paixão, todo dia 13 tem essa peregrinação. Aqui, viveu e morreu dom Viçoso”, explica o padre Geraldo Buziani. Dom Antônio José Ferreira Viçoso (1787-1875) foi o sétimo bispo de Mariana.

No alto do morro, se encontram a modesta casa, um cruzeiro entre muitas árvores. Para quem nunca cumpriu a rota, vai aqui o significado: Cartuxa se refere à ordem religiosa (os monges cartuxos vivem em clausura) fundada por São Bruno, no século 11, de quem dom Viçoso, nascido em Portugal, era devoto. Em processo de canonização, Dom Viçoso recebeu (2014) o título de Venerável, em reconhecimento a suas virtudes heroicas.

Programação na Sexta-feira da Paixão

Belo Horizonte

15h – Ação litúrgica, na Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana (Região Norte)

19h – Encenação da Paixão de Cristo, na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul. Início na porta da sede do Iepha-MG (Prédio Verde).

Serra da Piedade, em Caeté (RMBH)

Às 15h - Solene rito litúrgico da Paixão do Senhor, na ermida

Às 19h – Oração da via-sacra, na Igreja das Romarias, sermão do descendimento da cruz e procissão com o Senhor Morto rumo à ermida.

Sabará (RMBH)

Às 19h – Encenação da Paixão de Cristo na Escadaria da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário.

Santa Luzia (RMBH)

19h30 – Apresentação dos figurados bíblicos, Sermão do Descendimento da Cruz, Canto da Verônica e Procissão do Enterro.

Congonhas, na Região Central

Às 18h30, haverá a Encenação da Paixão de Cristo, seguida do Sermão do Descendimento da Cruz e da Procissão do Senhor Morto.

Mariana, na Região Central

19h30 – Sermão do Descendimento, pelo arcebispo emérito de Diamantina, dom João Bosco Oliver de Oliveira. Em seguida, Procissão do Enterro.