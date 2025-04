Vai chover em BH na Sexta-feira da Paixão? Veja a previsão

A Sexta-feira Santa, também chamada de Sexta-feira da Paixão, tem um significado profundo no Cristianismo. É o dia em que os cristãos recordam a crucificação de Jesus Cristo e sua morte no Calvário. Para os fiéis que desejam celebrar a data, é importante ficar atentos à previsão do tempo, já que o clima será quente, com possibilidade de pancadas de chuva.



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia terá céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura deve variar entre 17ºC e 27ºC.

A Defesa Civil também prevê céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas a partir da tarde.

Já no fim de semana, a tendência é de chuva forte na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o Inmet, uma frente fria deve provocar pancadas de chuva, com possibilidade de granizo, ajudando a aliviar o calor.

Sexta-feira da Paixão

A data faz parte da Semana Santa, que começa no Domingo de Ramos e culmina no Domingo de Páscoa, quando se celebra a ressurreição de Jesus. A Sexta-feira Santa é um dia de luto, reflexão e oração intensa. Em muitas tradições cristãs, são realizadas cerimônias especiais, como a Via Sacra — que representa os últimos passos de Jesus até o local de sua crucificação — e a adoração da cruz, gesto de reverência e lembrança do sacrifício de Cristo.