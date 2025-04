Semana Santa: confira a programação na Arquidiocese de BH

A Semana Santa, período que reúne os principais acontecimento da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, começa neste domingo (13/4). Em todo o mundo, cristãos celebram esse importante tempo e em Belo Horizonte não seria diferente. Para isso, as comunidades da Arquidiocese construíram uma programação que vai do dia 13 até 20 de abril.

Tudo começa no Domingo de Ramos, quando a Igreja se recorda da entrada de Cristo em Jerusalém. Este momento será lembrado em uma missa na Catedral Cristo Rei – Igreja-Mãe da Arquidiocese - às 8h e às 10h30. O santuário fica localizado no Bairro Juliana, Região Norte da capital.

Após a celebração, o arcebispo dom Walmor também abençoará a pintura “Flores para o Cristo Rei”, do pintor e escritor brasileiro Oscar Araripe, que estará presente no mesmo dia. A obra de arte vai integrar o acervo da igreja.

Já na segunda e quarta-feira (14 e 16/4), às 19h, haverá Oração das Vésperas com meditação do Ofício das Leituras e Eucaristia. O período compõe os três dias que antecedem a Páscoa.

Na quinta-feira Santa, às 9h, acontece a Missa da Unidade seguida pela celebração Lava-pés. O rito católico remete ao dia da última ceia, quando Jesus lavou os pés dos discípulos. À noite, 19h, o dia finaliza com a Missa da Ceia do Senhor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já na sexta-feira da Paixão, os fiéis são convidados para a oração da Via-Sacra pelas ruas próximas à Catedral Cristo Rei e para a Ação Litúrgica, às 15h. No Sábado acontece a Solene Vigília Pascal, às 19h e, por fim, no domingo de Páscoa (20/4), a Santa Missa Solene da Ressurreição do Senhor, às 8h e 10h30.

Veja a agenda

13/4

Santa Missa do Domingo de Ramos na Catedral Cristo Rei, às 10h30

Local: Catedral Cristo Rei - Rua Campo Verde, 165 – Bairro Juliana

14 e 16/4

Oração das Vésperas com meditação do Ofício das Leituras e Eucaristia, às 19h

Local: Catedral Cristo Rei

17/4

Missa da Unidade e Celebração Lava-pés, às 9h e 19h

Local: Catedral Cristo Rei

18/4

Oração da Via-Sacra com caminhada penitencial ao alto da Serra da Piedade, na Ermida da Padroeira de Minas Gerais, às 7h

Local: Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade

Via-Sacra pelas ruas próximas à Catedral Cristo Rei, às 9h

Local: Catedral Cristo Rei:

Ação Litúrgica na Catedral Cristo Rei, às 15h

19/4

Solene Vigília Pascal na Noite Santa, às 19h

Local: Catedral Cristo Rei

20/4

Santa Missa Solene da Ressurreição do Senhor, às 10h30

Local: Catedral Cristo Rei