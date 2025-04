Parque do Palácio antecipa Páscoa com programação divertida para crianças

O Parque do Palácio, localizado no Bairro Mangabeiras, região Centro-Sul de Belo Horizonte, vai antecipar a celebração da Páscoa com uma programação especial para toda a família no dia 13 de abril. Das 9h às 18h, o casarão modernista e seus jardins serão palco de uma série de atividades lúdicas e culturais voltadas às crianças. O evento promete momentos de diversão, arte e convivência ao ar livre.

Uma das principais atrações é a caça aos ovos, que acontecerá das 9h30 às 11h. Durante esse período, as crianças entre 4 e 12 anos poderão explorar o parque em busca dos chocolates escondidos. O valor de R$ 12 dá direito à entrada no local e garante um ovo de chocolate de 120g ao final da atividade. Para garantir ainda mais magia, o coelhinho da Páscoa estará disponível para tirar fotos e interagir com o público infantil.

Famí­lia reunida no Parque do Palácio Imagem: Jessica Metz

Quem busca um toque artístico pode se divertir na “cabana de oficinas movido à fantasia”, que irá oferecer uma série de atividades criativas. Desde a personalização de ovinhos até a pintura de coelhinhos de gesso, há opções para todos os gostos e idades, com preços que variam de R$ 25 a R$ 69. Vale ressaltar que as oficinas são destinadas a crianças a partir de 4 anos e exigem inscrição prévia, pois as vagas são limitadas.

Além dessas atrações, a comemoração contará com a oficina de bolha de sabão, que será realizada das 10h30 às 12h30 e com participação gratuita, prometendo entretenimento para todas as idades.

O encerramento do dia promete ser especial com o Mágico Caio, que fará uma apresentação das 16h às 17h, trazendo seu espetáculo de magia para as famílias presentes.

Para quem deseja aproveitar o evento com mais comodidade, o Café Magri e o Restaurante Botânico estarão abertos, oferecendo opções diversificadas de café da manhã, almoço ou lanches durante o dia.

Confira a programação detalhada:

Das 9h às 18h - Cabana de Oficinas Movido à Fantasia (atividades como pintura de gesso, slime e mais - valores entre R$ 25 / R$ 45 / R$ 65);

Às 10h30 - Oficina especial de Páscoa com pintura de coelhinho de gesso e ovinhos (R$ 69 com inscrição prévia);

Das 9h30 às 11h - Caça aos ovos (R$ 12, com entrada no parque e ovo de chocolate);

Das 9h30 às 11h - Presença do Coelhinho (Gratuito);

Das 10h30 às 12h30 - Oficina de Bolha de Sabão (Gratuita);

Das 16h às 17h - Show de Mágica com Caio (Gratuito).

Informações:

Local: Parque do Palácio - Rua Professor Djalma Guimarães, 161 – Portaria 2 – Mangabeiras, Belo Horizonte;

Data: Da quarta-feira até sexta-feira: 10h às 18h | Sábados e domingos: 9h às 18h;

Ingressos para o Parque do Palácio: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia entrada);

Ingresso para Caça aos ovos: https: clique aqui!

Obs. A entrada é gratuita às quartas-feiras, com retirada antecipada no Sympla



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice