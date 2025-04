Por que você deve visitar Minas no próximo feriado santo?

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Vida, calvário, morte e ressurreição. Durante a semana santa, a representação dos últimos dias de Jesus Cristo na terra é celebrada com devoção, amor e lágrimas. O Brasil, com a maior população católica do mundo, revive, nas cidades históricas de Minas Gerais, todo o sofrimento vivido por Jesus – das dores na via sacra à crucificação e, depois, o renascimento. Rumo ao interior é que se vê a força das tradições católicas – costumes preservados desde a época do período colonial.





De 13 a 21 de abril, igrejas barrocas e ladeiras de pedras de Ouro Preto, São João del-Rei, Diamantina, Congonhas, Tiradentes, Caeté, Santa Luzia e Sabará, são palco, na semana santa, de missas, procissões luminosas, encenações da Paixão de Cristo na via-sacra, tapetes devocionais, anjos e cantos em latim, que dão um ar ainda mais solene e atraem milhares de turistas às cidades históricas mineiras.

Minas Santa

O governo estadual lançou as diretrizes da terceira edição do projeto Minas Santa – projeto turístico e cultural que foca em aumentar a visitação nas históricas cidades de Minas Gerais e, com isso, gerar mais emprego e renda para os mineiros. O programa apresenta ações que abrangem os 853 municípios e mais de mil distritos. Isso inclui celebrações católicas, suas procissões e encenações da Paixão de Cristo, passando pela arte e música gospel, até as expressões culturais afro-mineiras, como a Feitura do Cordão de São Francisco do Quilombo Pena Branca, em São Francisco, no Vale do Jequitinhonha, que acontece há mais de 60 anos.







“São 550 mil visitantes sendo esperados na semana santa e R$ 5,5 bilhões circulando na economia do turismo religioso. A semana santa é o nosso período de maior atração de visitantes de fora, bate todos os registros de outros períodos do ano em Minas Gerais. A nossa expectativa é que a gente tenha não só o turismo religioso convencional, como procissões, vias sacras e apresentações gospel, mas também o turismo de contemplação, de natureza, a experiência da cozinha mineira em todo o estado. Estamos falando de 700 atrações já cadastradas para as Minas Santa deste ano", avaliou o vice-governador Mateus Simões.





Abril religioso



Tapetes de serragem colorem as ruas para receber a Procissão da Ressurreição de Cristo na cidade histórica de Ouro Preto. Gladyston Rodrigues/EM Tapetes devocionais são feitos, na madrugada, para a Procissão da Ressurreição no domingo de Páscoa Gladyston Rodrigues/EM A encenação do martírio de Cristo, realizada nas ruas de Ouro Preto, comove moradores e visitantes na sexta-feira da Paixão Beto Magalhães/EM Procissão do Fogaréu, realizada na quinta-feira da Paixão, é uma das tradições mais emocionantes de Ouro Preto PATRICK DE Pliveira/UFOP Anjos enchem as ruas históricas de Ouro Preto no domingo de Páscoa para celebrar: Jesus Cristo ressuscitou Jair Amaral/EM Voltar Próximo







A programação da semana santa de Ouro Preto é intensa em ritos, em emoção e fé. Por características de sua formação, possui duas igrejas matrizes, a Basílica Matriz de Nossa Senhora do Pilar e o Santuário Matriz de Nossa Senhora da Conceição, que se revezam na realização da programação religiosa. Em 2025, a responsabilidade ficou a cargo da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição e da Irmandade do Santíssimo Sacramento. “Convido a todos para viverem a preparação da semana santa, para celebrarmos a Páscoa e a ressurreição do Senhor”, chama o Monsenhor Enzo dos Santos, pároco e reitor do santuário.

A preparação para a semana santa teve início na Quarta-feira de Cinzas . Nessa data, os altares receberam panos cobrindo as imagens dos santos e as cruzes. Essa ação faz parte da tradição da Quaresma . As imagens só voltam a ser expostas no Sábado de Aleluia. Também faz parte da preparação o Setenário das Dores . A celebração acontece durante sete dias . A comunidade se reúne na igreja para rezar e refletir sobre as sete dores de Maria, mãe de Jesus. A imagem de Nossa Senhora das Dores aparece com sete punhais cravados no peito, representando suas dores. O Setenário acontece de 5 a 11 de abril, às 19h, na Matriz de Nossa Senhora da Conceição.

No dia 11 de abril, acontece a sexta-feira das Dores, com procissão da imagem de Nossa Senhora, e no sábado, 12 de abril, é a vez do Sábado dos Passos, com a procissão com a imagem de Nosso Senhor, que vai da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar para a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Por estar no período da Quaresma, as imagens saem para a procissão coberta por tecidos.

Fogo e calvário



Procissão do Fogaréu, realizada na quinta-feira da Paixão, é uma das tradições mais emocionantes de Ouro Preto PATRICK DE Pliveira/UFOP

No domingo de Ramos, 13 de abril , os católicos vão às igrejas levando ramos de plantas para serem abençoados durante as missas da manhã. À tarde acontece a Procissão do Encontro . As imagens de Nossa Senhora das Dores e de Nosso Senhor dos Passos carregando a cruz saem em procissão. As duas imagens se encontram na Praça Tiradentes, onde acontece o Sermão do Encontro . Ambas as imagens vão, em seguida, para a Matriz de Nossa Senhora do Pilar, onde acontece o Sermão do Calvário .

Na noite da quarta-feira Santa, 16 de abril, acontece uma celebração de origem medieval, o Ofício das Trevas . A igreja fica às escuras: apenas um candelabro com velas ilumina o templo. Os fiéis rezam salmos, lamentações e fazem leituras da Bíblia. Ao final de cada salmão, uma vela é apagada. A celebração lembra a amargura de Cristo, descrita pelos profetas da Bíblia.

Na quinta-feira Santa , 17 de abril , Ouro Preto celebra a Missa Solene “In Coena Domini” - da Ceia do Senhor , seguida pelo Sermão do “Mandatum” e pela cerimônia do Lava Pés , em frente à Igreja de São Francisco de Assis. Os apóstolos são representados por crianças da comunidade. O padre, após o sermão, lava os pés dos apóstolos, representados por homens da comunidade. A sala representa a humildade de Jesus Cristo. As paróquias recuperaram a Procissão do Fogaréu , que simboliza a prisão de Jesus no Horto das Oliveiras, com uma imagem que leva até o Santuário Matriz de Nossa Senhora da Conceição, onde será encerrada.

Na sexta-feira da Paixão, 18 de abril , acontece uma das procissões mais belas da tradição ouropretana: a Procissão do Enterro . O pátio da Igreja de São Francisco de Assis mostra a imagem de Cristo na cruz, cercado por soldados romanos. Após o Sermão do Descendimento da Cruz , a imagem do Senhor dos Passos é retirada da cruz. A procissão é composta pelas irmandades da cidade e por pessoas da comunidade representando figuras bíblicas, como Abraão, Isaac, Jacó e os profetas, dentre outros. A caixa mortuária com a imagem do Senhor Morto é acompanhada pelos soldados romanos. Atrás, vem a imagem de Nossa Senhora das Dores e a banda, que toca músicas divertidas. Neste dia, não há missas e toque de sinos. Apenas o som da matraca lembra a cidade da solenidade do ato.

O sábado de Aleluia, 19 de abril, marca o início do ano litúrgico católico , com a vitória do fogo novo e da água batismal. Também é o dia da confecção dos tapetes devocionais de serragem. O trabalho, que surgiu em Ouro Preto em 1733, é marcado pela religiosidade e pelo espírito comunitário. Os tapetes são confeccionados nas ruas por onde passam a Procissão da Ressurreição e contam com a participação de moradores e turistas. O trabalho vai de madrugada, e é a solidariedade dos moradores da trajetória que impulsiona o trabalho. Além de café e comida, músicos ouro-pretanos percorrem o caminho animando as artes.







Cidade dos anjos

Tapetes devocionais são feitos, na madrugada, para a Procissão da Ressurreição no domingo de Páscoa Gladyston Rodrigues/EM

No domingo de Páscoa, os tapetes coloridos e os anjos dominam as ruas por onde passará a procissão da ressurreição. Materiais como serragem, borra de café, farinha e areia se transformam em encantamento pelas mãos da comunidade e de visitantes. Reconhecida como patrimônio da humanidade ela é visitada por gente do mundo inteiro. As celebrações começam com a missa no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em honra à ressurreição de Jesus . Após a missa, a Procissão do Santíssimo Sacramento é formada e percorre o caminho dos tapetes de serragem. É uma procissão festiva, que termina na Igreja de Nossa Senhora do Rosário. As casas da cidade mostram a alegria da data com toalhas coloridas que pendem das janelas e sacadas.











Para o prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo, a semana santa na cidade histórica é um tempo especial em Minas Gerais:” foi descrita por poetas, como Murilo Mendes, Oswald de Andrade, Cecília Meireles e Carlos Drummond de Andrade". O prefeito informou que este ano haverá transmissão ao vivo da procissão do Encontro pela Rede Aparecida e do Sermão do Descendimento da Cruz pela Rede Vida. A Rede Catedral, parceira da Rede Minas, estará presente na cidade, documentando as celebrações.