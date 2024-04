Ruas do antigo Tejuco receberam a decoração dos tapetes para a passagem da Procissão de Páscoa

O centro histórico de Diamantina, na região Central do estado ganhou uma decoração especial na manhã deste domingo (31/03), numa combinação de beleza e fé. As ruas do antigo Tejuco receberam a decoração dos “tapetes” para a passagem da Procissão de Páscoa.

Os desenhos no antigo calçamento de pedra das ruas de Diamantina foram feitos com materiais como areia, serragem colorida, flores e borra de café. Foram elaboradas figuras e representações que remetem à fé cristã, tais como o cálice, a hóstia e a cruz, além de ser escritas mensagens relativas à Campanha da Fraternidade de 2024, cujo tema é “Fraternidade e Amizade Social”.



A montagem dos tapetes foi realizada na tarde e noite de sábado (29/03), pelos moradores, envolvendo cerca de 200 pessoas, segundo a Secretaria de Cultura e Patrimônio do município. Participaram frequentadores das igrejas, servidores municipais e jovens do Tiro de Guerra (TG) do Exército em Diamantina, além de visitantes.

A Procissão de Páscoa partiu da Catedral Metropolitana de Diamantina e seguiu pelas ruas Direita, Vieira Couto, do Contrato e Rua do Carmo, indo até a Igreja do Carmo, que, durante a Semana Santa, tornou-se o Sepulcro de Jesus. Em seguida, os fiéis retornaram à Catedral, passando pela Rua da Quitanda, um dos locais mais visitados da cidade histórica.

O ritual foi conduzido, à frente pelo arcebispo de Diamantina, dom Darci José Nicioli, com cerca de 1,5 mil participantes.



Diamantina é uma cidades mais visitadas em Minas Gerais durante a Semana Santa. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio, neste período, a cidade histórica (distante 291 quilômetros de Belo Horizonte), recebeu cerca de 4 mil visitantes.



Um dos destaques da programação da Semana Santa em Diamantina é a encenação ao vivo da Paixão de Cristo, realizada na Sexta-Feira Santa. Além de acompanhar os rituais religiosos, os turistas aproveitam para visitar e apreciar o casario, a gastronomia e outros atrativos da terra de JK.