A Chapada do Norte de Minas, de 10,337 mil habitantes, no Vale do Jequitinhonha, recebe centenas de visitantes, sobretudo, de cidades vizinhas, que acompanham as atividades da Semana Santa no município. Na noite deste sábado (30/3), a partir das 19 horas, os fiéis acompanham a “Benção do Fogo”, que será realizada na Igreja de Bom Jesus.



Logo em seguida, haverá procissão, que seguirá até a igreja Matriz da cidade, com os participantes conduzindo velas acesas, representando o Círio Pascal. Um dos grandes momentos da celebração da Semana Santa em Chapada do Norte foi a encenação ao vivo da Paixão de Cristo, realizada na manhã de Sexta-Feira Santa.



A encenação aconteceu na Praça José Maria do Sacramento, a Praça da Matriz. Foi criado ali um cenário de Jerusalém, com a representação da paixão e crucificação de Jesus Cristo, que é promovida na cidade do Vale do Jequitinhonha há mais de 25 anos.



A representação ao vivo do julgamento e dos últimos momentos da vida de Cristo envolveu mais de 100 moradores da cidade. A montagem foi dirigida pelo produtor cultural Marcone Evangelista, contando com o apoio da Paróquia Santa Cruz, da Prefeitura de Chapada do Norte, e de jovens da cidade.



O grupo participante da encenação dirigida por Marcone Evangelista realizou os ensaios por mais de dois meses. O papel de Jesus Cristo foi interpretado por Marlon Zaqueu de Brito, estudante do ensino médio.



Na noite de Sexta-Feira houve nova encenação na Procissão do Senhor Morto. Antes de iniciar a procissão, ocorreu o “descendimento da cruz”, com a representação de Jesus Cristo crucificado sendo retirado da cruz, novamente sendo interpretado pelo estudante Marlon Zaqueu de Brito. A procissão do Senhor Morto teve ainda como destaque a representação da Guarda Romana.



O frei Renato de Freitas, pároco de Chapada do Norte, destaca o diferencial dos rituais da Semana Santa na cidade com encenações ao vivo. “A Paixão de Cristo em Chapadas do Norte é diferente do que em todos os lugares em que a gente participa e celebra com toda a igreja neste dia santo, e que o Senhor oferte a sua vida para que sejamos alcançados pela graça e pelo amor de Deus, nosso pai. Ele ofertou o seu filho para que pudéssemos participar da sua glória”, declarou.



“Este é o momento religioso de uma encenação que leva as pessoas a estarem, de fato, unidas a Jesus no momento de sua entrega na cruz, da sua oferta para que nós fôssemos salvos e alcançados pelo amor de Deus”, afirma o frei Renato.