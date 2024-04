Um grave acidente entre um carro e um caminhão na BR-040, próximo a Conselheiro Lafaiete, Região Central de Minas Gerais, resultou na morte de uma pessoa ainda não identificada. Com o impacto da batida, o automóvel, do modelo Fiat Uno, se partiu ao meio.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu quando o carro, por razões ainda desconhecidas, rodou na pista e colidiu de frente com o caminhão. Imagens feitas por testemunhas que transitavam na pista mostram a extensão da destruição, com destroços espalhados pelo local do acidente.

Veja o vídeo:

Equipes de resgate dos bombeiros isolaram a área e encontraram o motorista morto fatal dentro do veículo destroçado. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor do caminhão.

A gravidade do acidente levou ao fechamento da pista sentido Rio de Janeiro, causando transtornos para os motoristas que trafegavam pela região. Equipes dos bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária Via 040, que administra o trecho do acidente, estão no local.