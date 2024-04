Quem for assistir o clássico entre Cruzeiro e Atlético neste sábado (30/3), na Arena MRV, no Bairro Califórnia, Região Noroeste de Belo Horizonte, pode levar guarda-chuvas. A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para a possibilidade de precipitações entre 20 e 40 mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento, até as 8h deste domingo (31/3).

Diante desse cenário, a população é orientada a redobrar a atenção e evitar áreas sujeitas a alagamentos, assim como não trafegar próximo a córregos e ribeirões durante períodos de forte chuva. Além disso, a Defesa Civil recomenda não atravessar ruas alagadas, manter crianças longe de enxurradas e evitar o abrigo ou estacionamento de veículos sob árvores.

O solo encharcado devido às chuvas ininterruptas também acende o alerta para as áreas de risco geológico. Nesse período, que pode favorecer a possibilidade de deslizamentos de terra, a população deve redobrar o cuidado em áreas de encostas.



A Defesa Civil recomenda atenção especial as manifestações do solo como inclinações, trincas, abaulamentos e rachaduras de terrenos e paredes. Caso algum dos sinais seja constatado, a orientação é que as pessoas saiam do local e liguem para a Defesa Civil – pelo 199 – ou para o Corpo de Bombeiros – pelo 193.

Acumulado de chuvas em BH

Até as 5h30 dessa sexta-feira (29/3), Belo Horizonte já registrou um acumulado de chuvas significativo, conforme dados da Defesa Civil. Destacam-se índices acima da média para o mês (197,5 milímetros) em várias regiões, como Barreiro, Centro Sul, Noroeste e Oeste, com percentuais que ultrapassam os 150%.

O volume de chuva é calculado em mm por metro quadrado (m²), ou seja, em uma área de 1m por 1m, 1 litro (L) de água irá subir 1mm. Assim, 1 mm de chuva é o mesmo que 1L de água em 1m².



O mês de março é conhecido pelo período chuvoso, que marca o encerramento do verão. As típicas chuvas de verão são causadas pela combinação entre aquecimento diurno e disponibilidade de umidade na atmosfera.