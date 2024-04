Belo Horizonte e região metropolitana terão clima de verão neste fim de semana de feriado prolongado. A previsão é que o dia seja com temperaturas mais quentes, céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva a partir do fim da tarde e à noite. Assim, quem for curtir o clássico entre Cruzeiro e Atlético, na Arena MRV, no Bairro Califórnia, na Região Noroeste da capital, pode se preparar.

A temperatura máxima registrada, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), poderá chegar a 30ºC na região metropolitana. Já a mínima registrada foi de 19ºC. A umidade relativa do ar ficará em torno de 50% ao longo da tarde.

O clima de verão já era esperado pelos especialistas, mesmo que o hemisfério sul já esteja no Outono, desde 20 de março. O meteorologista do Inmet Heráclio Alves explica que a atual estação tem características transitórias. Ou seja, na primeira metade a previsão é de tempo mais parecido com o verão, dias quentes e úmidos e possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde. Já na segunda parte, as temperaturas começam a cair e a umidade do ar diminui, deixando o clima mas parecido com o inverno.

“Nós começamos a sentir essa transição durante as manhãs. As temperaturas começam a ficar mais amenas, podendo ter ocorrência de nevoeiros em algumas partes. Apesar disso, nessas primeiras semanas, temos uma continuação do verão”, explica Alves.

Chuva no restante do estado

Até a manhã deste domingo (31/3), 485 municípios mineiros estão em aviso de possibilidade de chuvas intensas. Assim, moradores do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Zona da Mata, Campos das Vertentes, Central, Oeste, Sul, Sudoeste, Noroeste e Grande BH, podem se preparar para pancadas de até 50 mm/dia.

O alerta é o mais brando a ser emitido pelo Inmet com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e alagamentos. Já nas demais regiões, mais ao Norte do mapa, não há previsão de chuva. A previsão é de tempo mais estável e quente, com os termômetros podendo chegar a 35ºC.

Previsão do tempo para os próximos dias em BH

Sábado (30/3): Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 28ºC e mínima de 18ºC.

Domingo (31/3): Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Temperatura máxima prevista de 29ºC e mínima de 18ºC.

Segunda-feira (1º/4): Céu parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 31ºC e mínima de 17ºC.



Previsão do tempo para os próximos dias em MG

Sábado (30/3): Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Demais regiões, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 34ºC e mínima de 14ºC.

Domingo (31/3): Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Central Mineira, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Temperatura máxima prevista de 35ºC e mínima de 11ºC.