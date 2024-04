Tio Patinhas estava morando com parentes no Morro do Pau Comeu, onde foi preso pela PM

Primeiro foi o Homem Aranha, que escalava prédios para roubar. Depois, veio o Capitão América, envolvido em roubos de carros. Agora, o Tio Patinhas, de 29 anos, que tem esse apelido por ser pão duro, foi preso por ameaçar a ex-companheira, a quem já agrediu. Ele ainda é apontado como autor de um homicídio, no último dia 15, em Sabará, crime também relacionado a seu antigo relacionamento amoroso.



A prisão foi consequência do cumprimento de um mandado expedito pelo juiz Marcelo de Paula, da Vara de Violência Doméstica e Crimes Contra a Mulher. Tio Patinhas tinha agredido a ex-namorada. E apesar de haver uma medida protetiva que o impedia de se aproximar ou manter contato com a mulher, continuava a ameaçá-la por mensagens de telefone.



“Ou você me desbloqueia é conversa comigo igual gente ou sua amiga piranha vai sofrer na minha mão não vou pedir de novo. Tio Patinhas". Essa foi a última mensagem enviada, cheia de erros de português, por ele e que gerou o mandado de prisão.



Mais crimes



Tio Patinhas foi localizado na casa de parentes, no Morro do Pau Comeu, no Bairro São Lucas, zona leste de Belo Horizonte, na noite de sexta-feira. Ele estava na casa de parentes.



No momento da prisão, acontecia um congraçamento de família e, segundo a Polícia Militar, a mãe, a avó e uma tia de Tio Patinhas tentaram impedir a entrada da PM na casa e facilitar a fuga do procurado. No entanto, os policiais foram ágeis e tinham cercado a casa.



Segundo informações dos policiais, Tio Patinhas teria matado, em 15 de fevereiro, um homem, em Sabará e que este seria namorado de sua ex-namorada. Ele não aceitava o rompimento da relação, decidido por ela.



O motivo que levou a essa separação, que não era aceita por Tio Patinhas, é que a mulher havia registrado queixa contra ele, por agressão, fato que teria acontecido mais de uma vez.



Além disso, Tio Patinhas a perseguia, ou enviando recados através de conhecidos, ou por mensagens de celular. Ele foi levado para a 3ª Delegacia de Polícia Sul.