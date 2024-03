Houve um tempo em que os heróis em quadrinhos eram a sensação, não só nos gibis, mas nas telas dos televisores, com atos heróicos, pegando bandidos, em desenhos animados e filmes. Mas isso mudou. Os heróis ganharam o mundo do crime. Pelo menos aqui em Belo Horizonte. Primeiro, foi o 'Homem Aranha', que ficou famoso por escalar paredes de prédios e casas, para roubar. Agora, no final da noite desta quinta-feira (14/3), o 'Capitão América' foi preso pela Polícia Militar, por roubar carros.

O Capitão América ficou assim conhecido por sempre estar vestido com a camisa do super herói. Ele tem 29 anos, e estava num HB 20, roubado no mesmo dia, no Bairro Palmares, zona leste da capital. A prisão ocorreu no Anel Rodoviário, depois de uma perseguição, semelhante à dos filmes de ações. Cena comum nos filmes de super heróis.

Não tinha sido o primeiro carro a ser abordado na quinta-feira. Era o terceiro. Foi tomado de um motorista de aplicativo, que contou, ao fazer a denúncia do roubo de seu HB 20, estar parado numa rua, aguardando para atender a um chamado.

“O homem chegou pra mim, apontando uma arma e dizendo que tinha matado uma pessoa, ali perto e que precisava do carro para fugir. Saí e deixei ele levar meu carro”, contou a vítima, o motorista de aplicativo.

E foi a partir dessa denúncia, quando ele passou as características do veículo e do ladrão, que os policiais chegaram à prisão do Capitão América. Ele, segundo o motorista, era um homem branco, trajando camisa do Capitão América, calça cinza e boné preto. Haveria, também, um Siena prata, que estaria junto com o suspeito 'super-herói'.

Um alerta foi expedido na rede da PM e o HB20 e o Siena foram avistados, um atrás do outro, em alta velocidade, no Anel Rodoviário, altura do Bairro Goiânia. Houve perseguição. O Siena entrou na Rua Vinha e conseguiu escapar. O HB20 entrou na Rua Abílio Alves Machado. os policiais deram um tiro de alerta, para o alto, na tentativa de que o motorista parasse. Mas isso não aconteceu.

A fuga continuou. O HB20 entrou na Rua Rosemberg Silva e bateu contra o parachoque de um caminhão, mas isso não foi suficiente para que parasse. Ele prosseguiu na fuga, mas foi alcançado e cercado por viaturas da PM. O 'Capitão América' desceu do carro e tentou fugir a pé, mas acabou alcançado. Com ele, foi aprendido um revólver calibre 22, carregado, mas o número de série não pode ser verificado, pois a arma estava oxidada. A numeração não aparecia.

O 'Capitão América' foi levado para a 2ª Delegacia de Polícia Civil Leste, no Bairro Cachoeirinha. Lá, confessou que tinha roubado diversos veículos e que sempre estava com a mesma roupa, a camisa do herói em quadrinhos.

Contou, também, que roubava carros depois de ter recebido uma proposta de um amigo, que era o dono do Siena, que lhe dava cobertura. “Ele me propôs paga R$ 1 mil por carro roubado. Aceitei na hora. Esse dinheiro era usado para abater uma dívida que tenho com o tráfico de drogas”.

Outros casos

Na mesma quinta-feira, o HB20 foi a terceira investida do 'Capitão América', a única que deu certo, no que diz respeito a roubar.

O primeiro aconteceu na divisa de Belo Horizonte e Sabará. O 'Capitão América' se aproximou de homem, que estava num carro, apontando a arma e mandando que ele saísse do veículo. Contou a mesma história, de que tinha matado uma pessoa e precisava fugir. A vítima, no entanto, aproveitando uma distração do ladrão, saiu correndo, levando consigo as chaves do veículo e seu celular.

A segunda investida foi na Rua Patrocínio Filho, no Bairro Palmares. 'Capitão América' se aproximou de um veículo que estava parado junto ao meio-fio, contando a mesma história, de morte e necessidade de fuga. No entanto, o motorista ainda estava com o carro ligado e o arrancou em alta velocidade, conseguindo escapar.

Mas estes não foram os únicos registros sobre o 'Capitão América'. Ele vem atormentando os policiais há mais de um mês. Existem vídeos, segundo a PM, que mostram o ladrão agindo.

Num deles, o 'Capitão América' aborda uma mulher, que está com o filho, de colo, no banco traseiro. Ele rende a mulher, faz com que ela desça do veículo e permite que ela pegue a criança. Em seguida, arranca o carro, em alta velocidade, ainda com a porta traseira aberta.

Na delegacia, durante o depoimento, o 'Capitão América' admite e confessa uma série de roubos de veículos, inclusive o dessa mãe com a criança.